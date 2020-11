Học tiếng Anh từ chiếc ghế sofa

Không cần đến lớp hay thư viện hàng ngày, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thực hiện năm hoạt động học tiếng Anh ngay khi nằm trên chiếc sofa.

Sống trong thời đại kỹ thuật số đem lại cho bạn những đặc quyền, đặc biệt là khi nói đến việc học ngôn ngữ. Đã qua rồi cái thời bạn phải mang theo một cuốn sách dày cộp đầy ngữ pháp tiếng Anh hay phải lê bước đến thư viện. Giờ đây, bạn có thể học tiếng Anh mà không cần phải rời khỏi ghế.

Dưới đây là một số hoạt động vừa giúp bạn trau dồi kỹ năng tiếng Anh, vừa để giải trí ngay trong phòng khách nhà mình:

1. Nghe podcast miễn phí

Còn gì tuyệt hơn khi nằm trên ghế dài với một cặp tai nghe và nghe podcast yêu thích của bạn? Bạn có thể chọn chủ đề và nghe chủ đề đó bằng ngôn ngữ gốc, từ đó nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh.

Một số podcast miễn phí để học tiếng Anh có thể kể đến như Learn English, Voice of America, Espresso English, 6 Minute English, Podcasts in English, Culips ESL Podcast hay The English We Speak.

2. Học tại nhà với Netflix

Netflix là nơi hoàn hảo để rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh theo cách thoải mái nhất. Bạn có thể vừa xem phim, các chương trình giải trí, vừa học tiếng Anh. Có một số chương trình rất hữu ích cho bạn như House of Cards, Stranger Things, The Crown hay The Defenders.

Ảnh: Shutterstock.

3. Đọc sách bằng ngôn ngữ gốc

Ngày nay, mọi người có thể sử dụng điện thoại thông minh cả ngày, nhưng có một điều gì đó rất thú vị khi ngồi xuống để đọc một cuốn sách thực sự. Việc đọc sách bằng ngôn ngữ gốc như những tác phẩm kinh điển về văn học Anh cũng đặc biệt hiệu quả đối với những bạn muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh và mở rộng vốn từ.

Một số cuốn sách bạn có thể tham khảo là 40 Rules of Love của Elif Şafak, How to be a woman của Caitlin Moran, Treasure Island của Robert Louis Stevenson hay Twilight của Stephenie Meyer.

4. Nâng cao kỹ năng với các bài hát

Học tiếng Anh qua các bài hát là cách thú vị, đặc biệt với những bạn yêu âm nhạc. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý bởi nhiều lời bài hát không hoàn toàn tuân theo quy tắc ngôn ngữ và ngữ pháp.

5. Học từ mới mỗi ngày

Cùng với phát âm và ngữ pháp, một trong những thách thức lớn nhất đối với người học tiếng Anh là từ vựng. Cố gắng làm giàu vốn từ của bạn bằng cách học từ mới mỗi ngày.

Để có hứng thú học từ mới, bạn có thể học theo chủ đề, khám phá những từ đẹp nhất trong tiếng Anh hay những từ mọi người hay nhầm lẫn. Bạn cũng có thể luyện phát âm tại nhà với gia đình và bạn bè.

Dương Tâm (theo EF)