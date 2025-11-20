Hải PhòngLái xe phải phanh gấp khi đang đi qua cổng trường học khi một nam học sinh bị bạn xô ngã trước đầu xe, hôm 20/11 tại Lê Lai.

Học sinh xô nhau ngã vào đầu ôtô Video: Nguyễn Hải

Tình huống giao thông: Dù đi rất chậm, lái xe có gắn camera hành trình vẫn bị bất ngờ và buộc phải phanh gấp xe khi một nam học sinh bị bạn xô ngã lăn ra giữa đường. May mắn tài xế kịp thời xử lý tình huống, nam học sinh có thể đứng dậy ngay sau cú ngã.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi qua trường học nên giảm tốc độ như trong video, phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ở góc nhìn của tài xế, em học sinh bị ngã nằm đúng góc khuất, nơi nhiều học sinh khác đang đứng che khuất. Vì vậy, nếu chỉ cần đi nhanh hơn một chút, có thể sẽ không kịp xử lý. Ngoài ra, nhà trường và phụ huynh học sinh nên nhắc nhở các em không tụ tập ở cổng trường đùa nghịch, chạy qua đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và ảnh hưởng các phương tiện lưu thông.

Nguyên Vũ