Học sinh Việt vào top 4 Olympic AI quốc tế

Với ba huy chương vàng, một bạc và ba đồng, Việt Nam đứng thứ 4 trong 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025.

Theo thông báo tối 8/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tất cả học sinh dự thi cá nhân đều đạt giải. Cụ thể:

- Ba huy chương vàng: Nguyễn Viết Trung Nhân, lớp 10; Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Phú Nhân, lớp 11, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

- Huy chương bạc: Nguyễn Nhật Minh, lớp 10, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

- Ba huy chương đồng: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Bùi Đàm Quân, cùng lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Hoàng Công Bảo Long, lớp 11, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

- Giải khuyến khích: Bùi Quang Nguyên, lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Ở nội dung thi đồng đội, đội Việt Nam 2 gồm Trung Kiên, Bảo Long, Phú Nhân và Đàm Quên đạt 198,4 điểm, đứng thứ 4 sau Ba Lan, Nga và Hungary.

Chung cuộc, Việt Nam đứng thứ 4 tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025. Năm ngoái, ban tổ chức chỉ xếp hạng ở phần thực hành. Việt Nam giành một huy chương bạc, một huy chương đồng, đứng thứ 6/33.

8 học sinh Việt Nam dự IOAI 2025. Ảnh: MOET

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 được tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2 đến 8/8. Kỳ thi dành cho học sinh trung học, có mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực này. Khoảng 300 thí sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự IOAI 2025, tăng gần gấp đôi năm ngoái.

Đây là lần thứ hai Việt Nam dự cuộc thi này.

Thanh Hằng