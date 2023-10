Học sinh Việt Nam vô địch giải đấu robot lớn nhất thế giới

Nhóm học sinh Việt Nam nằm trong liên minh vô địch giải đấu robot lớn nhất thế giới, quy tụ các đội tuyển đến từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển FGC Việt Nam tham gia giải đấu First Global Challenge (FGC) tại Singapore từ ngày 7 đến 10/10.

Trước đó, 9 thành viên được tuyển chọn từ giải đấu Vietnam Robotics Challenge do Đại học FPT tổ chức. Các học sinh đến từ nhiều trường học, ở nhiều tỉnh thành như chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Dương Quảng Hàm (Hưng Yên), THPT Thái Phiên (Hải Phòng)...

Tại giải đấu, đội lọt top 24 đội mạnh nhất. Ở vòng chung kết, ban tổ chức chia 24 đội thành 8 liên minh để thi đấu với nhau. Kết quả, liên minh mà đội Việt Nam tham gia đứng đầu.

"Đây là hạng mục cao nhất đội giành được sau 7 năm tham dự giải đấu này", trưởng đoàn Lê Ngọc Tuấn, người sáng lập tổ chức giáo dục Maker Việt, cho biết sáng 11/10.

Năm 2017, khi lần đầu tham gia giải đấu, đoàn học sinh của Việt Nam đứng thứ 57 trên tổng số 153 đội tham dự. Theo ông Tuấn, thành tích năm nay có được nhờ hội tụ ba yếu tố: robot đủ tốt để đội lọt vào top 24, thành viên thi đấu ăn ý, tự tin và may mắn.

Đội FGC Việt Nam gồm 9 thành viên, trong đó 5 thành viên đến Singapore dự giải đấu. Ảnh: Lê Ngọc Tuấn

FGC là giải đấu robot quốc tế dành cho học sinh THPT do FIRST Global, tổ chức phi lợi nhuận, tập trung vào giáo dục STEAM ở Mỹ, tổ chức hàng năm. Giải đấu được coi là lớn nhất thế giới do quy mô đội thi đến từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, robot tự chế có kích thước mỗi chiều 50cm cũng là một trong những robot lớn nhất được sử dụng trong các giải đấu của học sinh phổ thông.

Mỗi năm sẽ, ban tổ chức đưa ra một chủ đề, liên quan đến những thách thức lớn của thế giới, khuyến khích thế hệ trẻ xây dựng các kỹ năng STEAM để giải quyết.

Chủ đề năm nay tập trung vào vai trò của hydrogen trong năng lượng tái tạo và giảm lượng carbon. Mỗi đội phải tự chế một con robot và mô hình hóa đề bài về dạng bài toán robotics. Ở vòng chung kết, các đội thi đấu với nhau qua 10 vòng. Xếp hạng và điểm dựa trên khả năng thi đấu của robot này.

Các thành viên đội FGC Việt Nam (bìa phải) cùng các đội liên minh. Ảnh: Lê Ngọc Tuấn

Bình Minh