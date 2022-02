Học sinh Việt Nam và quốc tế tranh biện về bình thường mới

Học sinh lớp 5 -9 từ Việt Nam, Mỹ, Nhật, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ tranh biện bằng tiếng Anh về chủ đề bình thường mới sau đại dịch tại cuộc thi IvyPrep Championship 2022.

Với chủ đề "The new normal - Bình thường mới", thí sinh sẽ trải qua hai phần thi: thi kiến thức cá nhân, diễn ra vào 13/3 và tranh biện theo nhóm vào 19-20/3. Toàn bộ chương trình sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Do đó, IvyPrep Championship 2022 (IC 2022) mở rộng quy mô ra toàn quốc, không chỉ giới hạn ở hai điểm thi Hà Nội và TP HCM như các mùa trước.

Các kiến thức trong IC 2022 sẽ xoay quanh các lĩnh vực trọng yếu: Xã hội học, Khoa học và Công nghệ, Văn học và Truyền thông. Cuộc thi có hai bảng, phân theo độ tuổi: Junior dành cho học sinh lớp 4, 5 và Senior gồm các thí sinh từ lớp 6 đến lớp 8.

Tại phần thi Tranh biện (Debate), thí sinh sẽ giao lưu với các đội thi đến từ trường Delta Academy (Mỹ), Explore Knowledge Academy (Mỹ), Living Word Lutheran High School (Đài Loan), Ritsumeikan Moriyama (Nhật Bản). Các thí sinh sẽ tham gia tranh biện theo hình thức nhóm ba thành viên, ba lượt tính điểm. Vòng này không phân biệt đúng - sai, thắng - thua hay đánh giá kỹ năng tiếng Anh. Thay vào đó, các đội thi sẽ được ban giám khảo chấm điểm dựa trên nội dung luận điểm, tính thuyết phục và logic.

Các thí sinh tham gia phần thi Tranh biện trong mùa giải trước. Ảnh: IC

Trưởng ban chuyên môn cuộc thi, thầy Elvis Jardinel Lumame cho biết, khác với các cuộc thi kiến thức truyền thống, các câu hỏi của IC đòi hỏi tư duy, phân tích dữ liệu, kỹ năng quản lý thời gian. Vì vậy, các em có thêm nhiều cơ hội nghiên cứu các tư liệu trong quá trình thi. Dù tổ chức theo hình thức trực tuyến, ban tổ chức vẫn nỗ lực duy trì tính hấp dẫn của IvyPrep Championship so với phiên bản trực tiếp. "Thậm chí các em còn có cơ hội trải nghiệm thêm nhiều yếu tố công nghệ, gia tăng tính kết nối tại cuộc thi", thầy Elvis khẳng định.

Thầy Elvis chia sẻ thêm, qua phần thi tranh biện, học sinh sẽ hiểu hơn bạn bè trong và ngoài nước đang suy nghĩ như thế nào về trạng thái bình thường mới, một chủ đề đang được quan tâm trên toàn cầu. Bên cạnh đó, thí sinh có thể tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, kết bạn, tham quan triển lãm giáo dục quốc tế, giao lưu với các gương mặt nổi bật...

Thí sinh tham gia phần thi Tranh biện theo đội. Ảnh: IC

Đây cũng là năm đầu tiên IvyPrep Championship nhận được sự bảo trợ chuyên môn của Tổ chức giáo dục quốc tế Edmentum (Mỹ). Đơn vị này cung cấp giải pháp giáo dục cho giáo viên và học sinh trên 80 quốc gia. IC 2022 còn có sự tài trợ và đồng hành của trường quốc tế trực tuyến tại Mỹ - Ivy Global School. Bên cạnh giải thưởng với tổng trị giá đến 100 triệu đồng cho các đội thi xuất sắc, thí sinh còn có cơ hội nhận huy chương, cúp danh dự và học bổng từ nhà tài trợ.

Đội chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng gồm: cúp vàng; huy chương cuộc thi; voucher mua hàng công nghệ trị giá 9 triệu đồng; học bổng từ Ivy Global School, iSmart Online School, IvyPrep trị giá 50 triệu đồng. Ở vòng bảng, ban tổ chức sẽ trao 360 huy chương vàng, 360 huy chương bạc cho top 10, 20 thí sinh xuất sắc kèm các học bổng giá trị.

Để tham gia cuộc thi, các thí sinh cần đăng ký trước ngày 20/2 tại đây. Lệ phí thi là 500.000 đồng mỗi người khi đăng ký lẻ hoặc 1,05 triệu đồng với nhóm ba thí sinh. Riêng học sinh của IvyPrep Education, Ivy Global School và các trường đối tác của IvyPrep Education sẽ được nhận mức ưu đãi lệ phí thi là 300.000 đồng mỗi thí sinh.

Thiên Minh