Học sinh Việt Nam, Lào, Indonesia tranh tài lập trình robot

Hơn 300 học sinh Việt Nam, Lào và Indonesia tranh tài lập trình robot trong giải đấu FIRST Tech Challenge Vietnam 2024-2025 để tìm ra hai đội thi xuất sắc dự thi tại Mỹ.

Vòng chung kết diễn ra tại trường Đại học FPT Hà Nội, ngày 23/2. Kết quả chung cuộc, đội 25242 - Rise And Shine, trường THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất, Hà Nội) đạt giải 1st Place Inspire Award và đội 24751 - GreenAms Robotics Team, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) nhận giải 1st Place Alliance Captain. Đây là hai đại diện sẽ tiến đến giải đấu FIRST World Championship tại Mỹ vào tháng 4.

Thí sinh lập trình robot để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Trường Đại học FPT

Với chủ đề "Into the Deep", FIRST Tech Challenge Vietnam 2024-2025 đặt ra bài toán công nghệ về khám phá sự sống dưới đáy biển, ứng dụng STEM để giải quyết các vấn đề môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

Các đội thi lập trình và điều khiển robot tự hành di chuyển trên sân đấu có nhiều khu chức năng. Robot có kích thước tối đa 18 inch, có thể mở rộng nhưng không vượt quá hình chữ nhật 20 inch x 42 inch theo chiều ngang, thực hiện các nhiệm vụ như di chuyển, tương tác với mẫu nhựa và kẹp, đưa mẫu vào giỏ, kéo xà, đỗ đúng vị trí để ghi điểm.

Các đội sử dụng kỹ năng STEM, làm việc nhóm... để giành chiến thắng. Ảnh: Trường Đại học FPT

Mỗi trận đấu gồm hai liên minh, mỗi liên minh có hai đội phối hợp thi đấu. 334 học sinh Việt Nam và ba đội từ Lào, Indonesia sẽ sử dụng kỹ năng để giải quyết đề bài từ ban tổ chức. Giải đấu năm nay có sự tăng trưởng trong tỷ lệ thành viên nữ.

Cuộc thi yêu cầu thí sinh làm việc nhóm sáng tạo, có chiến lược và đề cao tinh thần chia sẻ, lan tỏa sức mạnh của công nghệ trong việc xây dựng cộng đồng người trẻ có kiến thức, khả năng thấu hiểu.

"Đây là nét đặc biệt của FIRST Tech Challenge Vietnam 2024-2025", đại diện ban tổ chức nói.

Đội thi từ Lào tại cuộc thi. Ảnh: Trường Đại học FPT

Ngoài ra, hơn 20 chuyên gia công nghệ, cựu thí sinh mùa trước, cùng các tổ chức đào tạo cộng đồng về lập trình và robot cũng tham gia đồng hành cùng FIRST Tech Challenge Vietnam 2024-2025.

Trường Đại học FPT ký kết thỏa thuận hợp tác với FIRST (Mỹ) để tổ chức giải thi đấu robot theo thể thức và tiêu chuẩn của đơn vị tại Việt Nam với tên gọi " FIRST Tech Challenge Vietnam". Mùa giải đầu tiên diễn ra vào năm học 2023-2024. Qua đó, học sinh toàn quốc có cơ hội làm quen với thể thức thi đấu, trải nghiệm kiến thức, công nghệ robot mới.

FIRST Tech Challenge Vietnam tạo nên không gian thi đấu, giao lưu công nghệ sôi nổi cho học sinh. Ảnh: Trường Đại học FPT

Các sân chơi như FIRST Tech Challenge Vietnam góp phần xây dựng cộng đồng người trẻ yêu công nghệ, phát triển phong trào học tập, nghiên cứu, thực hành khoa học kỹ thuật. Từ đó, Việt Nam có thể phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khả năng áp dụng công nghệ Big Data, AI hay tham gia học tập, làm việc trong các ngành mới như chip, vi mạch bán dẫn.

Nhật Lệ