Học sinh vẽ tranh cổ động phòng chống Covid-19

Trần Gia Linh, lớp 6SN1, đặt tên cho bức tranh của mình là "Đồng lòng - Đồng tâm - Đồng sức". "Bức tranh này được con thực hiện bởi lòng biết ơn đối với các y bác sĩ, các chú công an, bộ đội đang ngày đêm chống dịch. Khi mọi người đang được ở nhà, chúng con được học tập trực tuyến, an toàn về sức khỏe thì ngoài kia các y bác sĩ, chú công an, bộ đội lại ròng rã, tất bật ở các khu cách ly", Linh chia sẻ.