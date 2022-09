Học sinh VAS đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế

Nhiều học sinh VAS đạt điểm Xuất sắc (A-A*) trong các kỳ thi quốc tế Cambridge dù phần lớn thời gian học online.

Tại kỳ thi IGCSE, Tú tài quốc tế nâng cao AS Level và A Level, kết quả của học sinh trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đều ngang bằng hoặc cao hơn mức bình quân thế giới ở cả ba khung điểm cao nhất. Tỷ lệ điểm điểm Khá - Xuất sắc (C - A*) ở ba kỳ thi lần lượt là 85% (IGCSE); 63% (AS Level); và 76% (A Level).

Tỷ lệ điểm Xuất sắc tại IGCSE của VAS là 42% với 16 học sinh VAS đạt A - A* ở tất cả môn thi. Trong đó, 6 bạn sở hữu toàn bộ 7 điểm A*. Riêng môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất (EFL), 100% học sinh của trường đạt điểm C - A* và 64% đạt điểm A-A*.

Tại kỳ thi AS và A Level, VAS có 7 học sinh đạt điểm Xuất sắc ở tất cả các môn thi. Ngoài ra, gần 20 học sinh có ba điểm A-A* trong tổng bốn môn thi. Các môn có thành tích cao bao gồm: Kinh tế học, Hóa học và Sinh học.

Ở kỳ thi Checkpoint trung học (cuối lớp 8) và tiểu học (cuối lớp 5), VAS cũng đạt thành tích ấn tượng với 22 học sinh VAS đạt điểm Xuất sắc ở tất cả các môn. Điểm bình quân môn Toán của VAS là 5.0 (điểm Xuất sắc) đối với Checkpoint Trung học và 4.8 (điểm Giỏi) đối với Checkpoint Tiểu học, cao hơn điểm bình quân thế giới lần lượt là 1,2 và 0,6 điểm.

Ngoài ra, học sinh VAS cũng chứng minh kiến thức toàn diện tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia với điểm xét tốt nghiệp bình quân toàn hệ thống là 8,2, 100% học sinh đậu tốt nghiệp trong đó, 71% tốt nghiệp loại Giỏi.100% học sinh được miễn thi môn Tiếng Anh do đã có chứng chỉ IELTS.

Học sinh VAS còn mang về 50 suất học bổng trị giá hơn 52 tỷ đồng và 477 học sinh đạt giải thưởng các cấp từ quốc tế, quốc gia đến cấp thành phố, quận; cùng 5 đề tài "Nghiên cứu khoa học" cấp thành phố.

Đại diện VAS khẳng định, kết quả này chứng minh rõ nét cho triết lý và định hướng giáo dục VAS theo đuổi trong suốt 18 năm qua, chuẩn bị cho học sinh nền tảng để trở thành công dân của thế kỷ 21 thông qua việc phát triển toàn diện và 7 giá trị cốt lõi: Tính xuất sắc, Tinh thần đồng đội, Chính trực, Đam mê, Tự tin, Tôn trọng và Tự hào quốc gia.

Trong Lễ khai giảng năm học mới, ông Brian Rogove - CEO Tập đoàn Giáo dục XCL kiêm Chủ tịch điều hành VAS chia sẻ thông điệp "well-being" - nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Đây cũng là điều trường khuyến khích học sinh hướng tới trong năm học mới.

Chủ đề năm học "The Journey to well-being" (Hành trình sống cân bằng - trọn vẹn) là sự tiếp nối của thông điệp "Tái thiết dựa trên những giá trị thật" trong năm trước với bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

"Một ngôi trường đúng nghĩa cần đem lại cho học sinh nhiều giá trị hơn một chương trình học", ông Brian nói thêm.

Theo ông, lối sống "well-being" hướng các em hình thành và duy trì sự cân bằng về thể chất, tinh thần và sự kết nối với xã hội trong mọi hoàn cảnh. Đó là nguồn sức mạnh và nền tảng giúp các em làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và kiên định với những mục tiêu của mình.

Cuối năm 2021, VAS gia nhập vào Tập đoàn Giáo dục Quốc tế XCL, trực thuộc Quỹ đầu tư TPG có trụ sở tại Singapore. Điều này mở ra cho học sinh và giáo viên VAS nhiều cơ hội giao lưu, thụ hưởng các nguồn lực giáo dục giá trị đến từ các thành viên của XCL tại Singapore, Malaysia và và nhiều quốc gia khác trong tương lai.

