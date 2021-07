Học sinh Trường Quốc tế Úc AIS đạt điểm cao kỳ thi Tú tài Quốc tế

100% học sinh AIS tại TP HCM đạt bằng Tú tài Quốc tế - thành tích cao nhất trong lịch sử của trường; trong khi đó, mức trung bình toàn cầu là 79%.

Kết quả được công bố bởi Tổ chức Tú Tài Quốc Tế ngày 6/7. "89 học sinh của trường AIS, nhóm học sinh tốt nghiệp lớn nhất từ trước tới nay của trường, đã rất nỗ lực trong suốt quá trình học chương trình Tú tài Quốc tế (IB DP). Cùng với tỷ lệ đậu cao 100%, điểm trung bình học sinh đạt được là 34,4, cao thứ hai trong lịch sử trường AIS và vượt mức điểm trung bình toàn cầu", thầy Mark Beales, điều phối viên chương trình Tú tài Quốc tế cho biết.

Các học sinh AIS tại Việt Nam đạt kết quả vượt mức trung bình của toàn cầu.

Nhờ kết quả học tập xuất sắc, nhiều học sinh trường AIS đang hướng đến những trường đại học hàng đầu thế giới. Đơn cử, Đỗ Hoàng Kim Thư và Keun Woo Park là hai học sinh có tổng điểm 44 (trên 45 điểm), lọt top 1% học sinh có điểm thi cao nhất trên toàn thế giới. Bên cạnh đó là 13% học sinh đã đạt 40 điểm hoặc cao hơn, vượt mức điểm trung bình toàn cầu.

Theo đại diện trường AIS, Kim Thư đã đậu vào những trường đại học hàng đầu thế giới như University College London, King's College London, Monash University, University of Sydney and University of New South Wales. Trong suốt quá trình học, em đã tham gia vào nhiều hoạt động như Chương trình giả lập Liên Hợp Quốc (Model United Nations – MUN) nhằm giúp bản thân hoàn thiện kỹ năng tư duy và lãnh đạo.

"Các giáo viên tại AIS đã giúp em rất nhiều trong việc định hướng, đồng thời cũng cho em nhiều cơ hội để phát triển trong những lĩnh vực mà em thích. Điều này đã giúp em thấy đỡ căng thẳng và được động viên để khám phá nhiều kiến thức nằm ngoài chương trình học", Đỗ Hoàng Kim Thư chia sẻ.

Chương trình Tú tài Quốc tế là khóa học chuẩn bị cho hành trình đại học dành cho học sinh trong độ tuổi 16 đến 18. Đây là một chương trình học đầy thử thách, giúp nâng cao sự phát triển cá nhân của mỗi học sinh cũng như kỹ năng lãnh đạo, phẩm chất mà các trường đại học tìm kiếm.

Học sinh Trường Quốc tế Úc AIS đạt điểm cao kỳ thi Tú tài Quốc tế Học sinh AIS chia sẻ về trường và chương trình Tú tài Quốc tế.

Thầy Mark Beales, điều phối viên chương trình Tú tài Quốc tế cho biết: "Đây là một kết quả tuyệt vời của cả một tập thể. Tôi hài lòng vì học sinh của chúng tôi có thể tiến vào các trường đại học đáng mơ ước. Các giáo viên giàu kinh nghiệm đã làm việc không mệt mỏi nhằm đảm bảo học sinh phát huy hết tiềm năng của mình. Bên cạnh đó, học sinh đã thể hiện tinh thần kiên cường trong quá trình học trực tuyến vào thời kỳ giãn cách xã hội. Các em xứng đáng với những kết quả xuất sắc này".

Thành tích cao đã mở cánh cửa vào nhiều trường đại học chất lượng cho học sinh AIS Vietnam.

Trường AIS, với lịch sử 15 năm phát triển tại Việt Nam là một môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế cho học sinh từ 18 tháng đến 18 tuổi. Chương trình giảng dạy dựa trên Chương trình Tiểu học Quốc tế (IB PYP), Chương trình Cambridge IGCSEs và Chương trình Tú tài Quốc tế IB DP). AIS hiện cũng là một trong số ít trường quốc tế có lựa chọn nội trú chất lượng cao cho học sinh Việt Nam và trên toàn thế giới.

Thế Đan