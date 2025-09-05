Học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, Nguyễn Thị Minh Khai tìm hiểu Linearthinking

Dịp khai giảng, học sinh nhiều trường ở TP HCM có dịp tìm hiểu phương pháp Linearthinking do đội ngũ giáo viên đạt 9.0 IELTS chia sẻ, giúp học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Phương pháp Linearthinking do đội ngũ DOL English, những cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP HCM, phát triển. Phương pháp có sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên việc học tiếng Anh. Cách tiếp cận này giúp người học IELTS rèn tư duy, giảm phụ thuộc vào việc học thuộc lòng, từ vựng, từ đó mang lại hiệu quả hơn.

"Linearthinking được nghiên cứu hoàn toàn bởi người Việt nên có nhiều điểm tương đồng và hiệu quả cho học viên Việt", đại diện DOL English nói.

Nữ sinh lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP hào hứng tìm hiểu về Linearthinking sáng 27-8. Ảnh: DOL English

Theo nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English (đạt IELTS 9.0), Linearthinking giúp người học tiếng Anh tập trung sâu vào việc hiểu bản chất ngôn ngữ thay vì ghi nhớ máy móc.

Bằng cách áp dụng tư duy hệ thống trong Linearthinking, học sinh được hướng dẫn cách phân tích câu hỏi, tìm mối liên hệ giữa các ý và xây dựng lập luận chặt chẽ. Điều này hữu ích trong các phần thi viết và nói của IELTS, nơi học sinh cần trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc. Phương pháp Linearthinking cũng được chứng minh hiệu quả trong việc giải quyết các đề thi dài và khó, đòi tư duy cao như ở môn tiếng Anh, toán học trong đề thi tốt nghiệp THPT 2025.

Cụ thể, hiện có 3 giáo viên ở DOL English đạt 9.0 IELTS và hơn 250 học viên, giáo viên ở DOL English đạt IELTS từ 8.0 đến 8.5 nhờ áp dụng phương pháp này. Nhiều học viên DOL đạt điểm tiếng Anh trên 9 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Các học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai nghe bài giảng từ nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh. Ảnh: DOL English

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) sáng 28/8, nhiều học sinh lớp 10 chăm chú lắng nghe phần chia sẻ của nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh. Không khí sân trường sôi nổi khi các em liên tục xung phong trả lời về cách áp dụng Linearthinking trong việc luyện đọc và viết.

Ở trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP HCM, nhiều học sinh cũng hào hứng tham gia hoạt động giao lưu tại buổi giới thiệu phương pháp, cho biết cách tiếp cận mới giúp các em hiểu bài nhanh hơn và tự tin hơn khi làm bài tập.

Các học sinh lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu nhận quà trong buổi chia sẻ về Linearthinking sáng 27/8. Ảnh: DOL English

Cũng thông qua các buổi chia sẻ, nhiều bạn trẻ băn khoăn tìm cách cân bằng giữa việc học tốt tiếng Anh để kịp phục vụ mục tiêu du học, xét tuyển đại học, vừa duy trì thời gian rèn luyện thể thao và tham gia hoạt động cộng đồng. Theo thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, quản lý học thuật tại DOL English, việc chọn đúng phương pháp là "chìa khóa" để sớm chinh phục các chứng chỉ IELTS, SAT, từ đó có thêm thời gian rèn kỹ năng mềm, dành cho bản thân và gia đình.

Linearthinking là phương pháp phù hợp giúp học sinh cải thiện kỹ năng ngôn ngữ, rèn luyện tư duy logic và phản biện. Đây là những kỹ năng rất quan trọng trong thời đại Trí tuệ nhân tạo trỗi dậy mạnh mẽ.

Ngoài kiến thức, DOL còn chú trọng phát triển EQ thông qua các hoạt động tương tác như tranh luận, thảo luận nhóm, đóng vai trong lớp kỹ năng nói. "Với Linearthinking, người học được hướng dẫn hình thành ý chính, ý tổng quan, từ đó mở rộng thành các ý nhánh và trình bày logic, hiệu quả hơn", thạc sĩ Ngọc Anh chia sẻ.

Thái Anh