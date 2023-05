Học sinh trường iSchool tranh tài khởi nghiệp

Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool đưa ra nhiều ý tưởng khởi nghiệp về bảo vệ môi trường, phát triển đồ chơi … trong cuộc thi iSers Dare To Start Up 2023 (iDTS).

iDTS 2023 là cuộc thi khởi nghiệp thường niên do iSchool tổ chức dành cho học sinh lớp 6 - 12 nhằm xây dựng cho học sinh nền tảng kiến thức, kỹ năng cần thiết và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Sau hai tháng tổ chức vòng Sơ khảo cấp trường, Chung kết cấp hệ thống và xếp hạng, vòng cuối cùng của cuộc thi đã diễn ra vào ngày 20/5.

"Chương trình thể hiện quyết tâm lớn của chúng tôi trong việc duy trì các hoạt động đào tạo và cuộc thi về khởi nghiệp cho học sinh trong môi trường học đường", đại diện hệ thống chia sẻ.

Vòng Chung kết có sự góp mặt của đội ngũ ban giám khảo dày dặn chuyên môn, gồm: ThS. Phan Thị Bích Hồng - Giám đốc điều hành Hệ thống iSchool; Ths. Trần Thị Hằng - Giám đốc điều hành Công ty TNHH My Bridge Education; ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng Start Up Trường đại học quốc tế Hồng Bàng và ThS. Phạm Phú Lâm - Phó Tổng Giám đốc Bizeco Group.

Thạc sĩ Phan Thị Bích Hồng - Giám đốc điều hành Hệ thống iSchool đưa ra gợi ý cho các học sinh về chiến lược kinh doanh tại cuộc thi. Ảnh: iSchool

Kết quả chung cuộc, dự án "Into A Coco" của các thí sinh từ iSchool Quy Nhơn giành giải vô địch với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gáo dừa. Nhóm tận dụng nguồn tài nguyên dừa có thể tìm thấy dễ dàng ở Bình Định, nâng cao giá trị gáo dừa, từ đó, đảm bảo các yếu tố: bảo vệ môi trường và giá thành rẻ, tính thẩm mỹ cao. Các thí sinh đã thử nghiệm và được ủng hộ tại địa phương.

Giải Nhì thuộc về dự án "The Magic of Toys" của đội Dainty (iSchool Sóc Trăng). Nhóm đã phân tích kỹ về thị trường đồ chơi tại Việt Nam và mang đến ý tưởng, mục tiêu cho sản phẩm của mình. Dainty phát triển loạt món đồ chơi mang tính giáo dục hướng tới thế hệ trẻ, đồng thời, thực hiện việc điều chỉnh sức khỏe và tinh thần của khách hàng nhờ các tính năng trong sản phẩm búp bê Lullaby Doll.

Các đội thi nhận giải thưởng trong chương trình Chung kết. Ảnh: iSchool

Bên cạnh đó, nhóm thí sinh từ iSchool Long An và iSchool Ninh Thuận cùng giành giải Ba với bài dự thi "Du lịch xanh" - mục tiêu đưa Long An trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam và "Love Bee - Be Loved" - xây dựng dự án marketing cho các sản phẩm nông nghiệp sạch tại địa bàn Ninh Thuận.

Tại sự kiện Chung kết, Th.S Nguyễn Lâm Quang Thoại - Phó giám đốc Hệ thống iSchool cho biết, cuộc thi nằm trong định hướng đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, ứng dụng sáng tạo cho môn học Kiến tạo Doanh nhân trẻ tại hệ thống này. Với lộ trình từ bậc mầm non đến phổ thông, chương trình mang đến kiến thức xoay quanh lĩnh vực kinh doanh và nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Qua đây, các em có cơ hội thể hiện năng lực trong quá trình học tập, đam mê về kinh doanh và năng khiếu.

Thí sinh giới thiệu "Into a coco" - dự án giành giải thưởng cao nhất. Ảnh: iSchool

Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Hana Diệu Hân và Mon Hoàng Anh - Á quân Giọng hát Việt nhí năm 2014, cùng tiết mục nhảy hiện đại do trường THPT Việt Nhật bảo trợ, Hệ thống iSchool dàn dựng.

Thiên Minh