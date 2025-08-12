TP HCM dự kiến cho học sinh tựu trường sớm

TP HCMHọc sinh lớp 1, 9, 12 tựu trường từ ngày 18/8, sớm hơn lịch chung cả nước 4 ngày, theo dự kiến của Sở Giáo dục.

Nội dung nằm trong kế hoạch năm học 2025-2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo, trình UBND thành phố. Các khối còn lại đến trường vào ngày 25/8, lễ khai giảng được tổ chức vào sáng 5/9 như thường lệ.

Theo khung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hôm qua, học sinh lớp 1, 9, 12 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8; các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm khoảng hai tuần so với những năm gần đây.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành được chủ động xây dựng kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Sau sáp nhập, TP HCM là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu học sinh.

Nữ sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong ngày khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Thanh Tùng

Lệ Nguyễn