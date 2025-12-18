Dự kiến học sinh TP HCM nghỉ Tết 11 ngày

Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày, từ 12 đến 22/2/2026, theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều 18/12, cho biết như trên. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tương tự năm ngoái.

"Sở đã trình phương án này với UBND thành phố. Lịch nghỉ Tết chính thức sẽ được công bố sau khi UBND duyệt", ông Minh nói.

Đại diện Sở cho hay lịch nghỉ Tết của học sinh dựa trên cơ sở lịch nghỉ của người lao động, có sự cân đối để các em được nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5.

Tuần trước Hà Nội đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, từ ngày 16 đến 20/2/2026, nếu kết hợp bốn ngày cuối tuần, kỳ nghỉ có thể lên 9 ngày.

Cô trò trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TP HCM, bên không gian Tết Ất Tỵ của trường. Ảnh:Thúy Hà

Lệ Nguyễn