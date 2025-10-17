Học sinh THPT cả nước lan toả thông điệp bảo vệ môi trường

Tại khu vực miền Nam, hàng nghìn học sinh tại trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP HCM, trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trường Phổ thông Liên cấp Việt Úc (TP HCM), Trung học Vinschool Central Park (TP HCM) và Trung học Vinschool Grand Park (TP HCM) hưởng ứng.

Tại buổi giao lưu với trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), bà Phan Mỹ Linh - Đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam, Cố vấn chuyên môn cao cấp của cuộc thi, chia sẻ chi tiết về thể thức thi đấu Nghị viện Anh (BP) của bảng Tiếng Anh, khác biệt lớn nhất của "Tiếng nói Xanh" năm nay.