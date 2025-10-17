Học sinh THPT cả nước lan toả thông điệp bảo vệ môi trường

Trong hơn một tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi "Tiếng nói Xanh" ghé thăm hơn 20 điểm trường THPT trên cả nước. Tại mỗi điểm dừng chân, chương trình đều mang đến không gian cho học sinh thể hiện sự sáng tạo và năng lượng tích cực.
Trong hơn một tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi "Tiếng nói Xanh" ghé thăm hơn 20 điểm trường THPT trên cả nước. Tại mỗi điểm dừng chân, chương trình đều mang đến không gian cho học sinh thể hiện sự sáng tạo và năng lượng tích cực.
Tại khu Tây Bắc, các học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai trình bày các giải pháp bền vững, vì môi trường. Chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 10, học sinh tại đây nhận thức rõ tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Các em đã chủ động đưa ra các đề xuất, giải pháp thiết thực phù hợp với thực tế quê hương.
Tại khu Tây Bắc, các học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai trình bày các giải pháp bền vững, vì môi trường. Chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 10, học sinh tại đây nhận thức rõ tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Các em đã chủ động đưa ra các đề xuất, giải pháp thiết thực phù hợp với thực tế quê hương.
Tại Thủ đô Hà Nội, "Tiếng nói Xanh" đến với các trường thuộc hệ thống Vinschool, trường Song ngữ Liên cấp Greenfield và trường THPT Chuyên Sơn Tây. Tại đây, Tiến sĩ Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ "Vì tương lai Xanh" giải đáp thông tin về cuộc thi cho hàng nghìn học sinh. Chương trình còn có chuỗi roadshow, đồng thời, cùng các bạn trẻ chia sẻ cởi mở góc nhìn, suy nghĩ và hành động vì một tương lai xanh, bền vững.
Tại Thủ đô Hà Nội, "Tiếng nói Xanh" đến với các trường thuộc hệ thống Vinschool, trường Song ngữ Liên cấp Greenfield và trường THPT Chuyên Sơn Tây. Tại đây, Tiến sĩ Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ "Vì tương lai Xanh" giải đáp thông tin về cuộc thi cho hàng nghìn học sinh. Chương trình còn có chuỗi roadshow, đồng thời, cùng các bạn trẻ chia sẻ cởi mở góc nhìn, suy nghĩ và hành động vì một tương lai xanh, bền vững.
Trường THPT A Duy Tiên (Ninh Bình, Hà Nam cũ) đang dẫn đầu về số lượng đơn đăng ký tham gia "Tiếng nói Xanh". Các em nhận thấy cuộc thi là cơ hội lớn để phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và hùng biện, tranh biện.
Trường THPT A Duy Tiên (Ninh Bình, Hà Nam cũ) đang dẫn đầu về số lượng đơn đăng ký tham gia "Tiếng nói Xanh". Các em nhận thấy cuộc thi là cơ hội lớn để phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và hùng biện, tranh biện.
Tại trường THPT Chuyên Thái Bình, "Tiếng nói Xanh" mang đến cơ hội cho học sinh sáng tạo ở nhiều chủ đề môi trường như giao thông xanh, giáo dục xanh, thể thao xanh, du lịch xanh... Các chủ đề được đánh giá gần gũi, thân quen song vẫn có không gian để các thí sinh tìm tòi, sáng tạo.
Tại trường THPT Chuyên Thái Bình, "Tiếng nói Xanh" mang đến cơ hội cho học sinh sáng tạo ở nhiều chủ đề môi trường như giao thông xanh, giáo dục xanh, thể thao xanh, du lịch xanh... Các chủ đề được đánh giá gần gũi, thân quen song vẫn có không gian để các thí sinh tìm tòi, sáng tạo.
Tại Đà Nẵng, "Tiếng nói Xanh" đến với trường THPT Nguyễn Văn Thoại, trường TH-THCS-THPT Sky-Line, yrường Phổ thông FPT và yrường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thầy Lê Viết Hà - Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam cũ) chia sẻ, "Tiếng nói Xanh" không chỉ mang tới các phần thưởng ý nghĩa hay cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm, mà còn còn góp phần hình thành nhận thức cho học sinh về việc bảo vệ môi trường ngay tại nơi mình học tập, sinh sống.
Tại Đà Nẵng, "Tiếng nói Xanh" đến với trường THPT Nguyễn Văn Thoại, trường TH-THCS-THPT Sky-Line, yrường Phổ thông FPT và yrường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thầy Lê Viết Hà - Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam cũ) chia sẻ, "Tiếng nói Xanh" không chỉ mang tới các phần thưởng ý nghĩa hay cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm, mà còn còn góp phần hình thành nhận thức cho học sinh về việc bảo vệ môi trường ngay tại nơi mình học tập, sinh sống.
Tại khu vực miền Nam, hàng nghìn học sinh tại trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP HCM, trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trường Phổ thông Liên cấp Việt Úc (TP HCM), Trung học Vinschool Central Park (TP HCM) và Trung học Vinschool Grand Park (TP HCM) hưởng ứng.
Tại buổi giao lưu với trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), bà Phan Mỹ Linh - Đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam, Cố vấn chuyên môn cao cấp của cuộc thi, chia sẻ chi tiết về thể thức thi đấu Nghị viện Anh (BP) của bảng Tiếng Anh, khác biệt lớn nhất của "Tiếng nói Xanh" năm nay.
Tại khu vực miền Nam, hàng nghìn học sinh tại trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP HCM, trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trường Phổ thông Liên cấp Việt Úc (TP HCM), Trung học Vinschool Central Park (TP HCM) và Trung học Vinschool Grand Park (TP HCM) hưởng ứng.
Tại buổi giao lưu với trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), bà Phan Mỹ Linh - Đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam, Cố vấn chuyên môn cao cấp của cuộc thi, chia sẻ chi tiết về thể thức thi đấu Nghị viện Anh (BP) của bảng Tiếng Anh, khác biệt lớn nhất của "Tiếng nói Xanh" năm nay.
Học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Vũng Tàu) được giới thiệu về những thử thách mới trong bảng Tiếng Anh, nội dung thi giúp trau dồi kỹ năng phản biện, ứng biến và sáng tạo.
Học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Vũng Tàu) được giới thiệu về những thử thách mới trong bảng Tiếng Anh, nội dung thi giúp trau dồi kỹ năng phản biện, ứng biến và sáng tạo.
Tại điểm cầu Cần Thơ, "Tiếng nói Xanh" đến trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và trường THPT Chuyên Vị Thanh. Học sinh tại đây được tìm hiểu, đóng góp ý kiến về chủ đề "Lối sống xanh". Đồng Diễm Hương - học sinh lớp 10T1 trường THPT Chuyên Vị Thanh cho biết, khi muốn bảo vệ môi trường, trái đất, điều đầu tiên là phải thay đổi bản thân. "Bắt đầu từ những hành động nhỏ, mỗi người đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt", em nói.
Tại điểm cầu Cần Thơ, "Tiếng nói Xanh" đến trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và trường THPT Chuyên Vị Thanh. Học sinh tại đây được tìm hiểu, đóng góp ý kiến về chủ đề "Lối sống xanh". Đồng Diễm Hương - học sinh lớp 10T1 trường THPT Chuyên Vị Thanh cho biết, khi muốn bảo vệ môi trường, trái đất, điều đầu tiên là phải thay đổi bản thân. "Bắt đầu từ những hành động nhỏ, mỗi người đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt", em nói.
Nhật Lệ
Ảnh: Vingroup
Thời gian nhận đăng ký dự thi: từ ngày 15/9 đến hết ngày 31/10.
Thí sinh đăng ký tham gia qua website: talkgreenfuture.net