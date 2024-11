Học sinh THCS tranh luận về công nghệ giúp xóa bỏ ký ức

Hai đội học sinh Hà Nội tranh chức vô địch giải đấu tranh biện dành cho học sinh THCS với chủ đề về một công nghệ cho phép xóa bỏ ký ức đáng quên trong quá khứ.

Trận chung kết giải tranh biện Vietnam Middle School Debate Championship 2024 (VMDC) tối 24/11 diễn ra kịch tính giữa đội "Tnis skittles" của trường Quốc tế True North và "I bet on loosing dogs but we are the loosing dogs" gồm ba học sinh THCS Mai Lâm (Đông Anh), Nguyễn Tất Thành và Genesis Hà Nội.

Đề bài đưa ra thông tin về iForgor, một công nghệ giả tưởng cho phép các cá nhân quên đi những ký ức mong muốn. Tỷ lệ thành công là 75% và chỉ áp dụng cho người từ 16 tuổi.

Đội "I bet on loosing dogs but we are the loosing dogs" đồng tình khi cho rằng công nghệ này sẽ giúp xóa bỏ ký ức đáng quên trong quá khứ như tai nạn xe hơi hoặc điều gì khiến bản thân hối tiếc. Những ký ức đó không mang lại bài học, trái lại có chiều hướng tiêu cực, khiến con người mất dần động lực trong cuộc sống.

Đội "Tnis skittles" của trường Quốc tế True North vô địch bảng Open dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong lúc đội bạn trình bày, "Tnis skittles" liên tục giơ tay xin ngắt lời và đặt câu hỏi. Ba thành viên đội không ủng hộ công nghệ trên, vì cho rằng mỗi người không biết phải chọn ký ức nào để xóa. Hơn nữa, tỷ lệ thất bại là 25% và mọi người có thể bị xóa nhầm ký ức.

Phía dưới, khán giả hò reo trước mỗi phần tranh biện hay và thuyết phục của hai đội. Kết quả, đội "Tnis skittles" giành chức vô địch.

Ông Danny Gold Hwang, Giám đốc điều hành trường Quốc tế True North, thành viên ban tổ chức cuộc thi, cho biết chủ đề tranh luận không chỉ phản ánh những vấn đề nóng của xã hội hiện đại mà còn thể hiện mục tiêu giáo dục là giúp học sinh mở rộng kiến thức, rèn luyện khả năng tư duy phản biện và tự tin bày tỏ quan điểm cá nhân.

Cuộc thi là dịp để học sinh tiếp cận sâu hơn bộ môn tranh biện - phổ biến trên thế giới nhưng mới được biết đến ở Việt Nam gần đây.

Chứng kiến con thi đấu chung kết, anh Lê Huy Kiên xúc động. Anh cho biết con trai Lê Huy Phong ở đội "I bet on loosing dogs but we are the loosing dogs" chưa từng học tranh biện, chỉ do yêu thích bộ môn này mà tìm hiểu, ghép nhóm đi thi, tích lũy kinh nghiệm qua từng giải đấu.

Theo anh Kiên, tham gia thi tranh biện giúp con giao lưu với các bạn giỏi, phát triển tư duy và kỹ năng xã hội. Để đến được các giải đấu lớn, Phong phải chủ động học hỏi nhiều kiến thức.

"Nếu chỉ giỏi tiếng Anh mà không tìm hiểu thông tin trên sách, báo, YouTube thì không đủ để tham gia cuộc thi này", anh Kiên nói.

Dù dừng bước ở bán kết, trải nghiệm ở giải đấu này để lại nhiều cảm xúc và bài học cho Phạm Trường Giang, học sinh lớp 8, Vinschool. Giang học tranh biện một năm qua. Nam sinh cho biết thích môn này vì giúp em phát triển suy nghĩ theo nhiều hướng.

Ba thành viên đội "I bet on loosing dogs but we are the loosing dogs". Ảnh: Bình Minh

Đây là năm thứ ba liên tiếp giải tranh biện VMDC dành cho học sinh THCS diễn ra. Năm nay, số lượng tham gia đông nhất với khoảng 800 học sinh thuộc 200 đội, đến từ 6 tỉnh, thành. Qua 7 vòng, 72 đội vào chung kết. Bốn đội cuối cùng chia làm hai bảng: Junior (lớp 6-7) và Open (từ lớp 6 đến lớp 9).

Bình Minh