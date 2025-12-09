Học sinh THCS Cầu Giấy thắng chung cuộc Daesang Trạng Nguyên

Hà NộiHọc sinh từ THCS Cầu Giấy vượt qua 99 đối thủ, đoạt giải cao nhất tại vòng chung kết Daesang Trạng Nguyên tuổi 13, ngày 6/12.

Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi "Trạng Nguyên tuổi 13" lần thứ 11 diễn ra với sự đồng hành của Tập đoàn Daesang (Hàn Quốc) cùng các thương hiệu O'Food, Đức Việt, Jongga và Nucare Hi High. Chương trình tiếp tục mang đến sân chơi tri thức cho lứa tuổi 11-13 trên toàn quốc. Sau các vòng thi loại đầy cạnh tranh, 100 thí sinh xuất sắc nhất từ nhiều tỉnh thành đã tranh tài để tìm ra chủ nhân ngôi vị Trạng Nguyên năm nay.

Hội đồng giám khảo gồm PGS.TS Trần Thành Nam, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A và MC Thảo Vân đảm bảo chất lượng chuyên môn cho cuộc thi. Ngoài ra, chương trình có sự góp mặt của MC Khánh Vy, Huy Forum và Đào Trang Nhung trong vai trò dẫn dắt các phần thi. Năm nay, cuộc thi được đổi mới khi bổ sung vòng đấu nhóm nhằm khuyến khích tinh thần đồng đội, tạo thêm thử thách cho thí sinh.

Hội đồng ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Daesang

Trải qua bốn vòng thi, thí sinh Đinh Bảo Khánh (THCS Cầu Giấy, Hà Nội) đã thể hiện phong thái tự tin, tư duy nhanh nhạy và khả năng phản biện sắc sảo để vượt qua 99 đối thủ, trở thành Trạng Nguyên. Ở phần thi ứng xử, em ghi dấu ấn khi trình bày quan điểm sâu sắc về "Quy tắc sử dụng thiết bị thông minh trong môi trường học đường", thuyết phục ban giám khảo và các thí sinh khác để giành giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Đinh Bảo Khánh (THCS Cầu Giấy, Hà Nội) nhận giải thưởng tại chương trình. Ảnh: Daesang

"Trạng Nguyên tuổi 13" năm 2025 thu hút hơn 100.000 thí sinh trên toàn quốc, tiếp tục khẳng định vai trò là hoạt động giáo dục - trải nghiệm ý nghĩa dành cho học sinh THCS. Cuộc thi góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, khả năng tư duy độc lập và sáng tạo, giúp học sinh rèn luyện năng lực toàn diện cả về học thuật, thể chất và kỹ năng sống.

Không khí tại cuộc thi. Ảnh: Daesang

Đại diện Tập đoàn Daesang cho biết, đơn vị tự hào đồng hành cùng học sinh Việt Nam suốt hơn một thập kỷ qua. Hoạt động hướng đến lan tỏa giá trị tri thức và nuôi dưỡng ước mơ trẻ em Việt, theo tinh thần "Mọi trẻ em đều là nhân tài đáng được trân trọng". "Chúng tôi mong đây luôn là sân chơi giáo dục bổ ích, truyền cảm hứng để học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", đại diện Daesang chia sẻ.

Là hành trình tìm kiếm và bồi dưỡng "trạng nguyên hiện đại" - thế hệ học sinh trí tuệ, sáng tạo và nhân ái, cuộc thi được thiết kế phù hợp với định hướng phát triển toàn diện của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời gắn với hoạt động của Ủy ban Olympic Việt Nam nhằm khuyến khích phát triển cả thể chất và tinh thần cho học sinh.

Thái Anh