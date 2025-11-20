Học sinh tham gia bạo lực học đường 'cần phải lao động công ích'

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng để ngăn bạo lực học đường phải có chế tài mạnh gồm lao động công ích, giáo dục ngoài nhà trường và biện pháp can thiệp của cơ quan bảo vệ pháp luật khi cần thiết.

Sáng 20/11, thảo luận về ba dự án luật giáo dục và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) cho rằng bạo lực học đường chịu tác động không chỉ từ gia đình, nhà trường, bạn bè mà còn từ môi trường xã hội, mạng xã hội và văn hóa của người lớn. Vì vậy, nhiều trường hợp học sinh vi phạm cần áp dụng biện pháp giáo dục ngoài nhà trường hoặc sự hỗ trợ của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ông đánh giá việc thay đổi hình thức kỷ luật tác động tới 23 triệu học sinh nên phải được quy định ở văn bản có tính liên bộ ngành, bởi một mình Bộ Giáo dục và Đào tạo không đủ công cụ và nguồn lực. Đại biểu đề nghị bổ sung vào luật quy định giao Chính phủ ban hành các hình thức kỷ luật và lộ trình áp dụng, trong đó gồm tư vấn tâm lý học đường, lao động công ích trong hoặc ngoài nhà trường đối với học sinh tham gia bạo lực học đường.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phát biểu sáng 20/11. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Cảnh cho rằng thầy cô phải giữ thiên chức nghề giáo, phụ huynh phối hợp chặt chẽ để thầy cô thực hiện nhiệm vụ và học sinh phải thực hiện "tiên học lễ, hậu học văn", tôn trọng thầy cô. Vì vậy, luật cần bổ sung quy định "cấm học sinh xúc phạm giáo viên dưới mọi hình thức". Nếu giáo viên có hành vi không đúng, phụ huynh phải làm việc qua nhà trường và cơ quan chức năng để xử lý, nhằm giữ nền nếp trường học.

Bày tỏ cùng mối lo ngại, giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho rằng bạo lực học đường là vấn đề "nhức nhối, đau lòng" và đang gia tăng mức độ nguy hiểm. Ông dẫn nhiều vụ việc nghiêm trọng gần đây ở Lào Cai, TP HCM, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh để cho thấy bạo lực học đường "tăng vọt về số vụ, tàn nhẫn và ác độc hơn".

Vì vậy ông đề nghị đưa quyết tâm ngăn chặn bạo lực học đường vào nghị quyết của Quốc hội và yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành một thông tư riêng quy định rõ mức độ hành vi và biện pháp xử lý, từ kiểm điểm, xin lỗi, đình chỉ học, giáo dục ngắn hạn đến đưa vào trường giáo dưỡng theo các quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và pháp luật dành cho người chưa thành niên. Các giải pháp cũng phải kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Giáo sư Trí nhấn mạnh thông tư mới phải bảo đảm quyền được học trong môi trường không bạo lực của học sinh và quyền được tôn trọng của giáo viên.

Trước đó, tại phiên thảo luận 30/10, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh vi phạm viết bản kiểm điểm là phù hợp xu hướng quốc tế, không ngắt quãng quá trình giáo dục. Việc xử lý học sinh vi phạm sẽ căn cứ theo tính chất hành vi và lứa tuổi, có thể áp dụng biện pháp giáo dưỡng, cộng đồng hoặc xử lý theo quy định của luật hình sự, hành chính.

Vũ Tuân