Học sinh suy thận, mắc chứng tiêu cơ vân sau khi HLV ép chống đẩy 400 cái

Mỹ20 học sinh tại bang Texas phải nhập viện cấp cứu, chịu di chứng suy thận vĩnh viễn và tiêu cơ vân sau khi nhóm huấn luyện viên nhốt trong phòng kín, ép chống đẩy hơn 400 cái liên tục.

Theo đài KCBD, từ ngày 27/2 đến ngày 2/3, các bác sĩ chẩn đoán 20 học sinh mắc hội chứng tiêu cơ vân (rhabdomyolysis) - một tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng do mô cơ xương hủy hoại nhanh chóng. Các mô cơ tổn thương giải phóng protein vào máu, gây áp lực lên hệ thống bài tiết và dẫn đến suy thận cùng nhiều tổn thương nội tạng khác. Các học sinh phải điều trị nội trú 2-7 ngày. Bác sĩ chuyên khoa đang tiếp tục điều trị di chứng tổn thương thận không thể phục hồi cho nhiều em, chưa rõ tiên lượng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe nguy kịch này bắt nguồn từ buổi học ngày 25/2 tại Học viện Texas Leadership Charter (TLCA) ở thành phố San Angelo. Huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục đóng kín cửa phòng tập, cùng 4 huấn luyện viên khác ép khoảng 80 học sinh chống đẩy 300-420 lần theo tiếng còi suốt 45 phút. Nhóm giáo viên cấm học sinh nghỉ ngơi hay uống nước, đồng thời liên tục quát mắng, nhạo báng khi các em khóc lóc, van xin hoặc ngã quỵ vì kiệt sức.

Hôm sau, học sinh đến trường trong tình trạng đau đớn, không thể tự nhấc tay xúc ăn hay vệ sinh cá nhân. Bất chấp thể trạng suy kiệt của người học, nhóm huấn luyện viên tiếp tục ép các em chống đẩy thêm hai ngày. Đơn kiện nhấn mạnh không một quản lý nào của nhà trường can thiệp cứu giúp học sinh trong suốt thời gian đó.

Đại diện văn phòng luật Cherry Johnson Seigmund James vừa thay mặt 12 gia đình nộp đơn kiện lên Tòa án Quận 193 hạt Dallas. Hồ sơ khởi kiện TLCA San Angelo, 4 quản lý và 4 huấn luyện viên vì hành vi hành hạ trẻ em có hệ thống, lơ là trách nhiệm và cố ý che giấu sai phạm. Luật sư Ryan Johnson lên án nhóm huấn luyện viên đã xóa sổ ranh giới đạo đức, biến thể dục thành vũ khí tra tấn, ép học sinh đến mức suy nội tạng.

Phía nguyên đơn tố cáo ban giám hiệu nhà trường không hề thăm hỏi các gia đình có con nằm viện. Thay vào đó, lãnh đạo trường tìm cách bưng bít sự việc, ép phụ huynh ký văn bản từ bỏ quyền khiếu nại pháp lý như một điều kiện để con em họ quay lại trường.

Ông Curtis Milbourn, đại diện TLCA, xác nhận nhà trường đã nắm thông tin về vụ kiện nhưng từ chối bình luận chi tiết vì các lý do pháp lý và bảo mật y tế. Ông tuyên bố nhà trường luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của học sinh lên hàng đầu.

Bình Minh (Theo KCBD, KWTX-TV News 10, Local 12)