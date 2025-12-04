Học sinh rẽ ẩu gây tai nạn cho người đi thẳng

Bắc NinhĐèn chuyển đỏ, học sinh đi xe điện rẽ tắt khiến người phụ nữ đang đi thẳng giật mình phanh gấp mà ngã ra đường, hôm 3/12 tại Tiên Lục.

Hai xe máy đâm nhau tại ngã tư, một người nằm bất động Video: Khanh

Tình huống giao thông: Tại ngã tư, người phụ nữ đi xe máy đang đi thẳng thì bất ngờ một học sinh đi xe đạp điện sang làn đường ngược chiều để rẽ tắt khi đèn chuyển đỏ. Người phụ nữ đi xe máy phanh gấp để tránh thì bị trượt bánh, ngã lăn ra đường. Học sinh đi xe đạp điện tiếp tục va chạm vào người phụ nữ khiến nằm bất động. Hiện chưa rõ thương vong.

Luật giao thông: Các phương tiện khi đi đến nút giao thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển đỏ cần giảm tốc độ và dừng lại trước vạch kẻ đường, không lấn sang làn đường ngược chiều để rẽ tắt gây khó khăn cho các phương tiện đi đúng luật.

Nghị định 168/2024 quy định, đối với người đi xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn sẽ bị phạt tiền 10-14 triệu đồng, bị trừ 10 điểm GPLX và có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của hậu quả gây ra.

Ngoài ra, người đi xe máy cũng lưu ý khi phanh gấp, việc chỉ dùng phanh trước hay sau sẽ khiến tài xế dễ bị ngã vì văng xe hoặc trượt bánh. Bước đầu tiên của kỹ thuật phanh đúng trên xe tay ga là nhả ga hoàn toàn để động cơ ghìm xe lại, sau đó bóp cả hai phanh. Khi phanh đồng thời sẽ rất khó xảy ra hiện tượng trượt.

Nguyên Vũ