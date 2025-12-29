Học sinh 'quên' cách xem đồng hồ sau lệnh cấm điện thoại

MỹHọc sinh New York gặp khó khăn khi xem giờ trên đồng hồ kim sau lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường học.

Kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực từ năm học này, các giáo viên quận Manhattan và Brooklyn liên tục rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Thay vì rút điện thoại để xem giờ như trước, học sinh thường xuyên làm phiền giáo viên bằng câu hỏi: "Mấy giờ rồi?".

"Tôi bực mình vì em nào cũng kêu ầm lên hỏi còn bao nhiêu phút nữa", cô Madi Morningweg, giáo viên cấp hai tại Manhattan, kể, cho biết thường phải chỉ lên đồng hồ treo tường và hỏi kim dài chỉ số mấy, kim ngắn ở đâu.

Tình trạng này diễn ra phổ biến vì trong các lớp học truyền thống thường chỉ trang bị đồng hồ kim. Cheyenne Francis, một học sinh 14 tuổi, ở trường cấp hai Midwood, quận Brooklyn, thừa nhận: "Nhiều bạn cùng lớp đã quên kỹ năng xem giờ vì lúc nào cũng có điện thoại trong túi".

"Đó là một kỹ năng rất quan trọng nhưng các em hoàn toàn không quen sử dụng. Các em không biết cách xem giờ", bà Tiana Millen, Phó hiệu trưởng Trường THCS Cardozo, nói.

Học sinh nộp lại điện thoại thông minh khi đến trường. Ảnh: New York Post

Theo Sở Giáo dục New York, từ cấp 1, học sinh đã được dạy các khái niệm về "giờ đúng (o'clock)’, "giờ rưỡi (half-past)" và "kém mười lăm phút (quarter-to)".

"Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học sinh có thể xem giờ trên cả đồng hồ kim và đồng hồ điện tử", bà Isla Gething, người phát ngôn của Sở Giáo dục, cho biết. "Khi các em lớn lên trong một thế giới ngày càng số hóa, không nên để bất kỳ kỹ năng xem giờ truyền thống nào bị bỏ lại phía sau".

Thực tế, nỗi lo ngại này không mới. Một nghiên cứu năm 2017 tại bang Oklahoma cho thấy chỉ 20% trẻ em từ 6 đến 12 tuổi biết xem đồng hồ kim. Tại Anh, từ năm 2018, nhiều trường học thậm chí đã phải gỡ bỏ đồng hồ kim để thay bằng đồng hồ điện tử, nhằm giúp học sinh giảm bớt áp lực trong các kỳ thi.

Tuy nhiên, giới giáo dục cũng có cái nhìn đa chiều hơn. Trong khi kỹ năng xem giờ truyền thống yếu đi, các em lại thể hiện năng lực vượt trội trong các môn lập trình và robot.

Doãn Hùng (Theo New York Post, Gothamist)