Học sinh phóng xe đạp ngược chiều len lỏi giữa nhiều ôtô

Thanh HóaTại đại lộ đông xe, một em học sinh đạp xe ngược chiều khá nhanh, len lỏi giữa rất nhiều ôtô, hôm 7/8 tại đại lộ Lê Lợi.

Tình huống giao thông: Đường đông xe, giữa hai hàng ôtô, bất ngờ xuất hiện một cô bé trạc tuổi học sinh phóng xe đạp ngược chiều. Lái xe có gắn camera hành trình bị bất ngờ khi thấy có người đi xe đạp lao về hướng đầu xe mình nên bấm còi cảnh báo.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép đi ngược chiều, gây cản trở giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Đặc biệt, em học sinh phóng xe đạp len lỏi giữa rất nhiều ôtô gây khó khăn cho các lái xe. Nghị định 168/2024 quy định đối với xe đạp đi ngược chiều bị phạt 300.000-400.000 đồng.

