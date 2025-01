Học sinh ngộ độc thuốc diệt chuột bị 'tổn thương tim, não'

Trong 37 học sinh ở Tuyên Quang ngộ độc thuốc diệt chuột đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều em tổn thương não, ảnh hưởng chức năng tim.

Ngày 24/1, TS. BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đang điều trị 32 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trường Tiểu học Phú Bình, TP Tuyên Quang, do uống nhầm thuốc diệt chuột. Các cháu được xét nghiệm kiểm tra các chỉ số đánh giá về tổn thương do ngộ độc, độc chất trong nước tiểu, chụp cộng hưởng từ, siêu âm tim. Trong số này, một bé co giật tại bệnh viện, hai bé có tổn thương não, một số có dấu hiệu ảnh hưởng chức năng tim.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đang điều trị 5 trẻ trong cùng vụ việc, kết quả xét nghiệm từ Viện Pháp Y quốc gia cho thấy nước tiểu bệnh nhi dương tính với hóa chất diệt chuột fluoroacetate.

"Tất cả các cháu đang tỉnh táo, được theo dõi sát sức khỏe và điều trị theo phác đồ", bác sĩ Nam nói, thêm rằng hiện chưa tiên lượng tình trạng các cháu và phải tùy thuộc diễn biến tiếp theo, ít nhất phải sau vài ngày đầu.

Các học sinh ngộ độc thuốc chuột đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyên Hà

Những học sinh này bị ngộ độc sau khi uống loại nước trong ống nhựa màu đỏ hoặc xanh. Trước đó, sáng 21/1, một học sinh ra khỏi khuôn viên nhà trường sang đồi chè sát cạnh trường chơi và nhặt một túi chứa rất nhiều ống nhựa màu đỏ và xanh. Cháu lấy một ống mang về trường rủ một bạn uống vào cuối buổi sáng. Chiều cùng ngày, nhiều học sinh khác cũng sang đồi chè và lấy các ống này về trường chia nhau uống, sau đó các cháu lần lượt có triệu chứng bất thường.

Một phụ huynh chăm con tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết con gái học lớp 2 uống khoảng 1-2 giọt từ bạn chia cho. "Con nói thuốc có mùi thơm như siro kẹo nhưng uống thấy đắng nên nhổ đi", phụ huynh này cho biết.

Một phụ huynh khác kể chiều ngày xảy ra sự việc con về nhà có biểu hiện đau bụng, người nhà gặng hỏi nhưng con không nói. Đến khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo, gia đình mới đưa con đi viện kiểm tra, lúc này bé mới cho biết uống khoảng 2 giọt "siro hồng".

Cơ quan y tế ghi nhận có 7 cháu "uống mức độ đáng kể" từ 1/3 đến một ống, ngộ độc nặng với triệu chứng đau đầu, nôn, chóng mặt. Các trẻ còn lại uống 1-3 giọt.

Các bác sĩ đề nghị nhà trường rà soát tất cả cháu đã uống loại ống chất lỏng trên hoặc bất kỳ hóa chất nào khác nghi ngờ, đưa trẻ nhập viện. Trường và gia đình thông báo cơ quan điều tra, chính quyền để tìm nguyên nhân, đảm bảo không bỏ sót các chất độc khác và không bỏ sót trẻ bị ngộ độc.

Loại thuốc diệt chuột mà các học sinh uống. Ảnh: Nguyên Hà

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết hóa chất diệt chuột fluoroacetate/fluoroacetamide nguồn gốc từ Trung Quốc, thường ở các dạng ống nước nhỏ bằng nhựa hoặc thủy tinh chứa dung dịch màu hồng. Đây là dung dịch không màu, màu nâu, hoặc gói hạt gạo hồng, không có nhãn mác hoặc hoàn toàn là chữ Trung Quốc.

Đây là loại hóa chất diệt chuột có độc tính cực cao, tác động lên thần kinh gây co giật, hôn mê, tổn thương não nặng, tổn thương tim, viêm cơ tim cấp, suy tim cấp, loạn nhịp tim, sốc tim, cùng với biểu hiện đặc trưng là hạ canxi. Trường hợp ngộ độc nặng có thể tổn thương và suy đa tạng. Hóa chất này đã bị cấm ở Việt Nam nhiều năm và vài năm nay xuất hiện được bán rong, bán trên mạng.

Lê Nga