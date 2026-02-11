Xác minh vụ học sinh lớp 1 'bị nhốt' trong lớp đến tối muộn

Sơn LaĐến 19h vẫn không thấy con về, người mẹ đi tìm thì phát hiện bé đang ở trong lớp học đã khóa cửa, tắt điện, chính quyền bước đầu xác định đây là "sơ suất".

Sự việc xảy ra tối 10/2, tại điểm trường Lầu Tòng, trường Tiểu học Nậm Lầu, thuộc xã cùng tên.

Trong livestream dài 26 phút trên mạng xã hội, một phụ huynh cho biết không thấy con trai học lớp 1, về nhà dù đã hết giờ học liền cùng dân làng đi tìm. Tới 19h, chị thấy con ngồi trong lớp học đã tắt hết điện, hai cửa khóa trái. Người mẹ bật khóc và liên tục nói "cô giáo nhốt con trên này". Ban đầu cháu bé khá bình tĩnh nhưng òa khóc sau khi nói chuyện với mẹ. Người dân xung quanh đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu ra ngoài.

Ngay sau đó, phụ huynh tiếp tục livestream gần 3 tiếng về buổi làm việc của công an và chính quyền địa phương với người dân và cô giáo.

Sự việc gây chú ý lớn vào đêm qua trên các nền tảng mạng xã hội. Hai video livestream thu hút 5 triệu lượt xem cùng hơn 100.000 lượt tương tác. Đa số bày tỏ phẫn nộ, kêu gọi làm rõ sự việc.

Cháu bé được mẹ tìm thấy ở lớp bị khóa cửa, lúc 19h tối 10/2. Ảnh cắt từ video

Trả lời VnExpress sáng 11/2, bà Lường Thị Ngọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Lầu, cho biết tối qua, cấp ủy và chính quyền đã thăm hỏi gia đình và tìm hiểu sự việc. Dựa trên thông tin ban đầu mà công an làm việc với cô giáo và nhà trường, nhà chức trách khẳng định đây là sơ suất.

"Cô giáo nói không cố tình", bà Ngọ nói.

Theo bà, lớp học có ô cửa rộng, học sinh thường chui ra, chui vào. Bà Ngọ đã yêu cầu hiệu trưởng rà soát xem liệu có những góc khuất nào trong lớp học khiến người khóa cửa không phát hiện còn học sinh ở lại hay không.

Bà cho biết thêm hôm qua, bản có lễ cất nhà, nên người dân địa phương tổ chức ăn mừng, có uống rượu. Trước khi phát hiện bé ở lớp, gia đình đã tìm trước ở khe suối, nên "có thể cảm xúc dồn nén" và phản ứng mạnh.

Vì vậy, tối qua, nhà chức trách chủ yếu ổn định trật tự, niêm phong lớp học, động viên gia đình cho con về để ổn định tinh thần. Sáng nay, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục gặp những người liên quan để làm rõ sự việc.

Điểm trường Lầu Tòng cách trung tâm xã gần hai giờ đi xe máy. Trường có khoảng 250 học sinh, chủ yếu dân tộc Thái.

