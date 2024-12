Học sinh Newton được truyền đam mê làm thiện nguyện

Thấm nhuần tinh thần tương thân tương ái của nhà trường, học sinh Newton thể hiện trách nhiệm với cộng đồng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Trần Mỹ Anh, cựu học sinh lớp 12G niên khóa 2019 - 2022, Trường THCS - THPT Newton (thuộc Hệ thống Trường liên cấp Newton, thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) là một trong những học sinh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện của trường ngay từ những năm đầu cấp ba.

Cô gái quê Yên Bái là học sinh tiêu biểu cấp trường nhiều năm liên tiếp từng tham gia dự án thiện nguyện HomeUp Heroes mùa bảy; tổ chức gây quỹ và kêu gọi quyên góp quần áo, sách vở cho các em nhỏ và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; tặng quà, sách vở cho các em nhỏ người dân tộc thiểu số tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Các dự án trên đều được thành lập bởi chính các em học sinh trong trường với mục đích làm mới không gian sống và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, lan tỏa giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Bằng những thành tích học tập tiêu biểu và tham gia nhiều hoạt động xã hội, năm học 2021 - 2022, Mỹ Anh được vinh danh là học sinh tiêu biểu Thủ đô. Ảnh: Newton

Mỹ Anh cho biết, qua các hoạt động xã hội và cuộc thi, em được rèn luyện những kỹ năng không có trong sách vở. Em được trực tiếp làm việc và học hỏi từ những anh chị và các bạn tài năng và được khám phá bản thân ở nhiều khía cạnh chưa từng biết tới. "Nhìn lại chặng đường đã qua, không chỉ việc học mà những hoạt động xã hội đã khiến em thấy tự hào vô cùng", nữ sinh Yên Bái bộc bạch.

Không dừng lại ở từng cá nhân, hoạt động thiện nguyện tại Newton còn có sự chung sức của cả tập thể. Đơn cử, tháng 10/2023, với mong muốn lan tỏa niềm hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy đến với các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn ở cô nhi viện, tập thể lớp 11G0 Trường THCS - THPT Newton (niên khóa 2022 - 2025) cũng đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Hạnh phúc quanh em" tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu thuộc xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, Nam Định.

Tập thể lớp 11G0 đã đến thăm hỏi và trao tặng 20 triệu đồng cùng những phần quà là đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa. Đây là số tiền do tập thể phụ huynh học sinh, thầy giáo chủ nhiệm và các em học sinh lớp 11G0 quyên góp để sẻ chia và động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt lên những hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động thiện nguyện khác vì cộng đồng đã được học sinh các cấp của trường triển khai nhiều năm qua, như dự án "Giáng sinh an lành, hạnh phúc cho em" của học sinh lớp 11G0 (niên khóa 2021 - 2024) tổ chức năm 2022 tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Các học sinh trong câu lạc bộ Newton Fundraising Community đã trao tận tay người bệnh và người nhà bệnh nhân những hộp cơm nóng hổi, cùng tấm thiệp giáng sinh an lành chứa đựng tình yêu thương và sự sẻ chia do các em chuẩn bị. Hay dự án "Viết tiếp ước mơ" của tập thể 11A7 nhằm gây quỹ giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi tri thức.

Học sinh lớp 11G0 niên khóa (niên khóa 2021 - 2024) tổ chức dự án "Giáng sinh an lành, hạnh phúc cho em" tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, năm 2022. Ảnh: Newton

Theo Cô Hoàng Thị Mận, hệ thống trường hướng đến trở thành môi trường giáo dục toàn diện - không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn cần nuôi dưỡng cho các em trái tim nhân ái, biết đồng cảm và sẻ chia. Các hoạt động thiện nguyện là minh chứng cho triết lý này. "Học sinh Newton không chỉ học để thành công mà còn học để làm người, để mang lại giá trị cho xã hội", Cô Hoàng Thị Mận - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton nhấn mạnh.

Theo đó, từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã thường xuyên triển khai các dự án thiện nguyện như quyên góp mỗi đợt Trung Thu, hội chợ xuân, tặng quà tại các điểm trường, bệnh viện, quyên góp các quỹ cứu trợ vùng bão lũ...

Mới đây nhất, ngày 14/9, đoàn công tác của Trường THCS - THPT Newton đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ học sinh, giáo viên, các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) tại tỉnh Yên Bái và Thái Nguyên. Những phần quà thiết thực gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập, sách, vở, bút... đã góp phần giúp học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ có đủ điều kiện tiếp tục đi học.

"Chỉ sau hơn hai ngày phát động chương trình quyên góp gây Quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, ban tổ chức đã nhận được sự đóng góp của tất cả thầy cô, phụ huynh và học sinh toàn trường với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm", đại diện trường cho biết.

Đoàn công tác Trường THCS - THPT Newton tặng quà bà con vùng lũ phía Bắc ảnh hưởng bão Yagi, ngày 14/9. Ảnh: Newton

Trước đó, ngày 11/9, Trường Tiểu học Newton Goldmark (thuộc Hệ thống Trường liên cấp Newton, thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) cũng đã phối hợp với Đoàn thiện nguyện MCN Group từ thiện tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, các cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường Tiểu học Newton Goldmark và đoàn thiện nguyện đã đồng lòng chuẩn bị và gửi đến đồng bào huyện Văn Yên 1.000 suất cơm nắm; 1.000 suất cơm lam; chăn gối, sạc dự phòng và nhu yếu phẩm cần thiết.

Tháng 3/2023, Trường Tiểu học Newton Goldmark cũng đã trao quà cho các điểm trường ở vùng cao Thanh Hóa, gồm tủ lạnh, đồ dùng học tập, quần áo và các vật phẩm khác, với tổng trị giá hơn 54 triệu đồng. "Chuyến đi là minh chứng cho cam kết của nhà trường trong việc xây dựng một cộng đồng sẻ chia", đại diện trường cho hay.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Tiếng Anh cho biết, mỗi hoạt động thiện nguyện của nhà trường không chỉ nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà còn phản ánh sự kết nối giữa triết lý giáo dục của trường Newton với những giá trị nhân văn thiết thực. "Nhà trường đã thành công trong việc gắn kết giáo dục với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng một thế hệ học sinh giàu lòng nhân ái và ý thức cống hiến. Việc thực hiện các chương trình thiện nguyện đã khơi dậy tinh thần sẻ chia trong toàn thể học sinh, đồng thời mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng, tạo ảnh hưởng bền vững cho xã hội", cô Hương nhấn mạnh.

Cũng theo cô Thu Hương, nhà trường đang tiếp tục khảo sát và tìm địa điểm xây tặng trường học cho các vùng có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn cơ sở dạy học.

Nguyễn Phượng