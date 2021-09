Học sinh New York chen chúc trong trường học

MỹTại hành lang dẫn vào các lớp và căng tin trường Trung học Forest Hills, học sinh đứng sát nhau, không tuân thủ giãn cách.

Những bức ảnh được gửi tới tờ The NY Post mới đây chụp cảnh học sinh đông đúc ở hành lang và ngồi chật cứng trong nhà ăn trường Trung học Forest Hills ở thành phố New York. Sự đông đúc này khiến phụ huynh và giáo viên lo lắng, đặt câu hỏi với Bộ Giáo dục. "Không có sự giãn cách xã hội. Thành phố New York đang đặt cuộc sống của học sinh trường Trung học Forest Hills vào nguy hiểm", một phụ huynh bức xúc.

Một bà mẹ khác cho biết để vào được một nhà hàng ở New York thậm chí còn phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt hơn là tới trường học. "Chúng ta đang để 4.000 đứa trẻ trong một tòa nhà ư? Tôi không hiểu nổi", Shelly Channan, có con trai đang học trung học cơ sở, thắc mắc.

Tại căng tin trường Trung học Forest Hills, học sinh không tuân thủ hướng dẫn về giãn cách xã hội. Ảnh: NY Post

Theo ông Adam Bergstein, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Mỹ (UFT), đồng thời là giáo viên tiếng Anh của trường Forest Hills, với gần 4.000 học sinh, trường đạt khoảng 196% sức chứa. Hôm 8/9, ông Bergstein đã gửi thư cho bà Meisha Ross Porter, lãnh đạo các trường học ở thành phố, thắc mắc về việc cơ quan giáo dục sẽ làm gì để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên nhà trường.

"Mọi người đều nhận thức được việc đeo khẩu trang và tiêm vaccine. Hai biện pháp quan trọng đó giúp chúng ta an toàn, nhưng cũng không ngăn ngừa được loại virus biến đổi liên tục", ông Bergstein viết. Hiện ông Bergstein vẫn chưa nhận được hồi âm.

Quá tải là vấn đề ở nhiều trường trung học tại thành phố New York, trong đó có trường Fort Hamilton, quận Brooklyn. Một phụ huynh của trường đã quay lại video trong tuần qua, ghi lại cảnh tượng chật cứng ở hành lang. "Đây là trường Trung học Fort Hamilton hôm qua. Ngay cả khi trường có lịch học xen kẽ, tòa nhà cũng không thể chứa đông học sinh cùng lúc như vậy", Paullette Healy viết hôm 14/9 kèm hastag khôi phục việc học từ xa.

Elena Aminova, người mẹ có con học trung học cơ sở, nhận định việc đạt đỉnh ca Covid-19 chỉ còn là vấn đề thời gian. "Một số phụ huynh không cho con tới trường là vì vậy", Elena nói, đề xuất trường nên đưa ra lựa chọn học từ xa để giải phóng không gian, các lớp học xen kẽ hoặc giảm chương trình cho học sinh trung học. Thế nhưng, theo ông De Blasio, thị trưởng thành phố, các trường sẽ không có lựa chọn học từ xa trong năm nay, sau khi mở cửa trở lại hôm 13/9.

Trước tình hình này, các chuyên gia gợi ý thành phố có thể làm nhiều hơn nữa để giữ an toàn cho học sinh trong những ngôi trường đông đúc. "Tôi rất khuyến khích các trường không để học sinh dùng căng tin. Các em phải tháo khẩu trang để ăn và khung cảnh thật đông đúc. Học sinh ở gần nhau, không đảm bảo giãn cách", Susan Hassig, chuyên gia dịch tễ học tại trường Y tế Công cộng và Y học Nhiệt đới Tulane ở New Orleans, cho hay.

Tiến sĩ Kitaw Demissie ở trường Y tế Công Cộng SUNY Downstate cho rằng thành phố nên xen kẽ thời gian để thay đổi các lớp học và tăng cường xét nghiệm ngẫu nhiên học sinh chưa tiêm vaccine tại mỗi trường hàng tuần. "Tất cả học sinh cần được xét nghiệm hàng tuần", tiến sĩ Demissie nói.

Hành lang và các lớp học tại trường Trung học Forest Hills chật cứng học sinh như thể dịch bệnh chưa từng xảy ra. Ảnh: NY Post

Phản hồi về cảnh tượng đông đúc ở các trường, Bộ Giáo dục Mỹ cho hay học sinh chỉ ở trong hành lang vài phút. Bộ đang làm việc với lãnh đạo các trường lớn về nhiều vấn đề như sử dụng không gian luân phiên cho bữa trưa.

Cơ quan này cũng cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp tại trường Trung học Forest Hills, gồm thuê thêm nhân viên để hỗ trợ giãn cách và sử dụng không gian hợp lý hơn. "Chúng ta đã mở cửa trở lại trường học một cách an toàn trong năm nay bằng cách bố trí lại không gian bên trong, thuê thêm nhân viên, xen kẽ chương trình học, sử dụng không gian bên ngoài và tăng cường hệ thống thông gió, lọc không khí", người phát ngôn Bộ Giáo dục Nathaniel Styer nói thêm.

Bình Minh (Theo NY Post)