Học sinh Mỹ sửa ôtô cũ để tặng cho các bà mẹ đơn thân

Học sinh tham gia chương trình kỹ thuật ở Virginia trong 8 năm qua đã sửa sang nhiều ôtô cũ để tặng cho các bà mẹ đơn thân, giúp họ có phương tiện mưu sinh.

"Bọn trẻ chưa từng gặp tôi, vậy mà vẫn bỏ công sức để sửa xe, đảm bảo tôi và các con được an toàn. Khi gặp các em, tôi thực sự xúc động. Đây không chỉ là một chiếc ôtô, đó là tình cộng đồng", Jessica Rader, mẹ đơn thân nuôi ba con, nói trong cuộc phỏng vấn hôm 12/1, khi tới trường trung học Louisa County ở Mineral, bang Virginia để cảm ơn nhóm học sinh đã tặng xe cho mình.

Năm 2023, các học sinh theo học chương trình công nghệ ôtô của trường Louisa County đã dành nhiều tháng sửa chữa, tân trang một chiếc ôtô cũ trước khi trao tặng cho Rader. Khi cầm trên tay chìa khóa chiếc Prius màu vàng đời 2007 trong lễ giao xe hơn hai năm trước, cô không kìm được nỗi xúc động.

Rader là một trong nhiều bà mẹ đơn thân được các học sinh trường Louisa County tặng xe cũ trong 8 năm qua. Mỗi năm, các em sửa chữa, tân trang khoảng 5 chiếc xe cho chương trình này.

Rader bật khóc trong buổi trao xe năm 2023. Ảnh: WP

"Đó là trải nghiệm học tập tuyệt vời và rất đáng trân trọng", Shane Robertson, giáo viên môn công nghệ ôtô của trường, nói.

Chương trình được triển khai cùng Giving Words, tổ chức phi lợi nhuận địa phương chuyên hỗ trợ mẹ đơn thân, chủ yếu thông qua sửa chữa và tặng xe cũ.

"Xe hỏng có thể khiến họ mất việc hay lỡ hẹn khám bệnh. Họ phải dùng dịch vụ Uber, xe buýt hay đi nhờ xe người thân, nhưng những lựa chọn này không phải lúc nào cũng đảm bảo", Eddie Brown, người cùng vợ sáng lập Giving Words năm 2018, nói.

Trước khi gặp nhau, Brown và vợ đều từng là cha mẹ đơn thân. "Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của chúng tôi, khi làm cha mẹ đơn thân và phải vật lộn với chuyện đi lại", Brown chia sẻ.

Giving Words sau này hợp tác với các xưởng sửa xe địa phương, trường Louisa County và Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Khu vực Charlottesville để mở rộng quy mô hỗ trợ. Nguồn xe đến từ người dân, doanh nghiệp ôtô quyên tặng. Kể từ khi thành lập, Giving Words đã trao hơn 60 xe cho các bà mẹ đơn thân, khoảng 1/2 số này là xe do học sinh trung học sửa chữa.

Hai học sinh trường trung học Louisa County sửa xe để quyên tặng tại lớp công nghệ ôtô. Ảnh: WP

"Việc để học sinh tham gia tạo tác động trực tiếp tới các em, giúp bồi đắp nhân cách và lòng thấu cảm. Mọi điều tốt đẹp đều có hiệu ứng lan tỏa", Brown nói.

Mỗi xe có khoảng 20 học sinh tham gia sửa chữa, từ phanh, lốp, dầu máy, ắc quy đến hệ thống sưởi. "Các em được trải nghiệm như ở một xưởng sửa xe thực thụ, giao thoa giữa lý thuyết và thực hành", thầy Robertson nói.

Khi các học sinh sửa chữa xong, xe được kéo tới xưởng để kiểm định an toàn trước khi bàn giao cho chủ mới.

"Cả lớp đều thấy chương trình bổ ích. Kiến thức thu được rất thiết thực", Holden Pekary, học sinh 16 tuổi, nói.

Trước kỳ nghỉ đông, Pekary và các bạn học đã bàn giao một chiếc xe cho một phụ nữ bế theo con nhỏ. "Chúng em mở cửa garage, tất cả vỗ tay chúc mừng. Em gắn biển số cho cô ấy", Pekary kể lại. "Những điều này khiến em cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa hơn".

Ba năm sau, Rader vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự tận tâm của các học sinh tham gia chương trình. "Các em khiến tôi nhìn khác đi về giới trẻ. Chúng làm tất cả mà không đòi hỏi gì".

Học sinh lớp công nghệ ôtô trong một buổi trao tặng xe cho mẹ đơn thân, tháng 2/2025. Ảnh: WP

Rader từng vật lộn với chứng nghiện ma túy. Sau khi cai nghiện thành công hồi tháng 3/2022, cô sống tại một cơ sở chuyển tiếp và được giới thiệu về Giving Words.

"Chưa đầy ba tháng sau, họ đã trao cho tôi một chiếc xe. Nhờ nó, tôi có thể tự đưa đón con đến trường, chuyển từ làm bán thời gian sang toàn thời gian, và bắt đầu đi học", Rader nói, cho biết Giving Words còn hỗ trợ cô thay dầu miễn phí, tặng tã và quần áo cho các con của cô.

"Nếu không có Giving Words và các em học sinh, tôi đã không thể vượt qua. Vẫn có nhiều người chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ người khác", Rader, hiện làm việc cho một tổ chức hỗ trợ người nghiện, bày tỏ.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, AFP)