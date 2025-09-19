Học sinh mang súng đến lớp, dọa 'bắn cả trường'

MỹMột học sinh 16 tuổi ở New York bị bắt sau khi mang khẩu súng ngắn đã nạp đạn đến lớp và tuyên bố "muốn bắn cả trường".

Học sinh này sáng 18/9 đăng thông điệp "muốn xả súng ở trường" lên Instagram, khi đang trong lớp ở trường trung học Benjamin N. Cardozo tại Bayside, hạt Queens. Một người đọc được bài đăng đã thông báo cho FBI, cơ quan này sau đó chuyển thông tin tới Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Các sĩ quan NYPD đã đến trường, xác định vị trí của thiếu niên này, khám xét balo và tìm thấy một khẩu súng ngắn 9 mm đã nạp 13 viên đạn. Không giống các trường công lập khác ở thành phố New York, trường Cardozo không kiểm tra vũ khí học sinh trước khi vào lớp.

Trường trung học Benjamin N. Cardozo tại Bayside, hạt Queens. Ảnh: FOX News

"Thật may vì sự việc này đã không kết thúc một cách bi thảm", Thị trưởng New York Eric Adams phát biểu trong họp báo.

Danh tính của học sinh 16 tuổi không được công bố do còn là trẻ vị thành niên. Nghi phạm không có tiền án tiền sự.

Lãnh đạo NYPD Jessica Tisch cho biết bài đăng của thiếu niên trên Instagram có kèm ảnh sách vở trên bàn, với phần chú thích được viết bằng lời lẽ tức giận, thất vọng, trong đó có câu: "Thề sẽ bắn cả trường". Phân tích vị trí cho thấy nó được đăng từ trường Cardozo.

Cảnh sát đã đưa nghi phạm khỏi lớp mà không gặp sự cố nào. Ngoài khẩu súng, các sĩ quan còn phát hiện ba chiếc điện thoại di động. Các sĩ quan đã gọi vào số điện thoại được liên kết trên tài khoản Instagram của thiếu niên, và một trong ba chiếc đã đổ chuông.

Khẩu súng ngắn thu giữ được từ nghi phạm 16 tuổi. Ảnh: CBS News

Ông Adams ca ngợi thành công của NYPD, song tỏ lo ngại về tình trạng trẻ em dễ dàng tiếp cận súng đạn ở thành phố.

"Đây là một thất bại của xã hội khi để một thiếu niên 16 tuổi có khả năng xả súng trường học, giết bạn học, giáo viên. Cậu bé hoặc có thể đã chết, hoặc phải ngồi tù nhiều năm nếu thực hiện lời đe dọa", ông nói.

"Là người mẹ có hai con trai đang tuổi đi học, tôi rất bàng hoàng", bà Tisch nói. "Nhưng với tư cách là lãnh đạo NYPD, tôi đảm bảo cơ quan sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giữ an toàn cho con em người dân New York".

Đức Trung (Theo AP, CNN, NY Post)