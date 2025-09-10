Học sinh lớp 9, 12 được ôn thi miễn phí

TP HCMHọc sinh lớp 9, 12 được miễn phí ôn tập cho kỳ thi lớp 10 công lập và thi tốt nghiệp THPT, tối đa 6 tiết mỗi tuần.

Nội dung được nêu trong hướng dẫn dạy học hai buổi mỗi ngày của Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều 10/9.

Cụ thể, ở buổi 1, các trường dạy theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chính khóa).

Buổi 2 được chia thành hai nhóm. Trong đó, các hoạt động được ngân sách chi trả gồm: củng cố kiến thức để học sinh hoàn thành nội dung học tập; phụ đạo cho những em chưa đạt; bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT (không quá 6 tiết mỗi tuần, ngay từ đầu năm học).

Nếu dùng nguồn xã hội hóa (có thu tiền của phụ huynh), nhà trường căn cứ các đề án của thành phố, chiến lược riêng để chọn hoạt động phù hợp, có sự đồng thuận của học sinh, phụ huynh. Các nội dung phổ biến là hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM, kỹ năng sống, năng lực số, AI, tiếng Anh,...

Thời khóa biểu có thể được sắp xếp linh động. Tuy nhiên, sáng nay, Sở cũng chỉ đạo các trường không để học sinh phải học thứ bảy, tránh xáo trộn sinh hoạt của các em và gia đình.

Học sinh TP HCM dự thi tốt nghiệp THPT, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ tháng 2, quy định các trường công lập chỉ được dạy thêm cho ba nhóm và phải miễn phí: học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn tập.

Để đảm bảo kiến thức cho học sinh cuối cấp, nhiều trường học phải vận động giáo viên dạy thêm miễn phí. Bộ sau đó đề nghị các địa phương xem xét cấp kinh phí để nhà trường làm việc này.

Sau sáp nhập, hầu hết địa phương chưa đưa ra quy định cụ thể.

Lệ Nguyễn