Học sinh lớp 9, 12 được gấp rút làm căn cước gắn chíp

TP HCMHọc sinh nhiều quận huyện được làm căn cước cả chủ nhật, buổi tối, và không cần về địa phương lấy mã định danh như trước nữa.

Công an TP HCM cho biết tổ chức đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp cho học sinh từ ngày 26/3 đến hết 31/3. Việc này nhằm hỗ trợ các em sinh từ năm 2004 đến 2008 có đầy đủ dữ liệu để tham gia kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trong đợt cao điểm này, công an thành phố không phân biệt nơi thường trú, không yêu cầu học sinh quay về địa phương để lấy mã định danh nếu thiếu thông tin. Do đó, từ 7h30 đến 21h hàng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, học sinh trong độ tuổi trên có thể đến cơ quan công an gần nhất để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp.

Tại TP Thủ Đức, công an về tận trường để làm căn cước công dân gắn chíp cho học sinh, từ ngày 25/3. Đến nay, học sinh của 30 trong tổng số 46 trường THCS, THPT trên địa bàn đã được hỗ trợ.

Cô Nguyễn Thị Hồng An, Hiệu trưởng trường THCS Hiệp Phú, TP Thủ Đức, cho biết 195 học sinh lớp 9 đã làm căn cước công dân gắn chip ngay tại trường trong sáng 27/3.

"Công an hỗ trợ làm căn cước tại trường rất nhanh gọn. Phụ huynh không phải mất thời gian, công sức đưa con đến cơ quan công an. Học sinh cũng không bị ảnh hưởng đến giờ học vì giáo viên chia từng tốp nhỏ", cô An nói.

Công an TP Thủ Đức đến tận trường THCS Tăng Nhơn Phú B làm căn cước công dân gắn chíp cho học sinh, sáng 25/3. Ảnh: Lệ Nguyễn

Năm nay, để tham gia tuyển sinh trực tuyến theo quy định mới, học sinh lớp 9 phải có căn cước công dân gắn chíp; học sinh vào lớp 1, lớp 6 buộc phải có mã định danh. Tuy nhiên, hiện 28% học sinh của thành phố sinh từ năm 2004 đến 2008 chưa có căn cước công dân gắn chíp. Với học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6, gần 1% số em chưa có mã định danh.

Ngành giáo dục và công an thành phố đặt mục tiêu đến cuối tháng 4 sẽ hoàn tất dữ liệu và cấp căn cước, mã định danh cho học sinh.

Lệ Nguyễn