Học sinh lớp 5 Hà Nội đỗ 6 trường chất lượng cao nhờ khả năng tự học

Nguyễn Hà An, lớp 6 trường THCS Cầu Giấy cho biết, khả năng tự học cùng sự đồng hành của cha mẹ tạo động lực để em phấn đấu và đạt nhiều thành tích.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022, Nguyễn Hà An đỗ cùng lúc sáu trường THCS chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: THCS Thanh Xuân , THCS Cầu giấy (với tổng điểm ba môn 24,95 điểm), THCS Archimedes Academy, THCS Nguyễn Tất thành, THCS Nguyễn Siêu và Chuyên ngoại ngữ (xếp thứ 94).

Luôn chủ động trong việc học

Chia sẻ về thành tích xuất sắc của con, chị Thu (phụ huynh của Hà An) cho biết, đó không phải kết quả của một sớm một chiều. "Khi tự bản thân con cam kết để cố gắng, nỗ lực thì con sẽ chủ động trong việc học tập và phấn đấu. Bố mẹ khi đấy sẽ đóng vai trò là người đồng hành, cổ vũ, và định hướng chọn trường phù hợp với khả năng, ưu điểm của con. Bên cạnh đó, gia đình cũng luôn có những phần thưởng để khuyến khích và động viên con", chị nói.

Để đạt kết quả thi vào 6 như nguyện vọng, Hà An và gia đình đã có sự chuẩn bị sớm từ đầu năm học. Ngay giữa lớp 5 khi bắt đầu bước sang học kỳ hai, bên cạnh sự giúp đỡ và đồng hành của thầy cô và bố mẹ thì nữ sinh cũng đã chủ động học tập, tự trang bị kiến thức. Kết quả, Hà An đỗ vào trường THCS Cầu Giấy - đúng như nguyện vọng của em và gia đình với số điểm cao . Đặc biệt, An đạt 9,7 điểm bài thi môn tiếng Anh.

Nguyễn Hà An, lớp 6 trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội.

Bí kíp ôn thi vào 6 hiệu quả

Chia sẻ về kinh nghiệm luyện thi trong năm cuối cấp khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chị Thu bật mí, song song với việc ôn tập cùng các thầy cô trên trường, An dành phần lớn thời gian cho việc củng cố và nâng cao kiến thức qua những bài giảng luyện thi online trên HOCMAI. "Mỗi ngày, con dành ít nhất một tiếng để học online và thêm từ 30 phút đến một tiếng để hoàn thành các đề thi thử với bộ sách Chinh phục đề thi vào lớp 6. Việc học, ôn tập kiến thức theo chuyên đề song hành với luyện đề giúp con nhớ bài sâu và lâu hơn", chị Thu cho hay.

Sau khi ôn tập lại theo hệ thống các chuyên đề trọng tâm, Hà An tiến hành tập trung luyện các đề thi thử để nâng cao kỹ năng trong ba tháng cuối trước khi thi.

Chị Thu cũng cho biết ôn luyện online có một lợi thế là được vạch ra lộ trình học tập rõ ràng, thầy cô sẽ hướng dẫn con cần học gì, làm gì ở mỗi giai đoạn nên tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Còn về bộ sách "Chinh phục đề thi vào lớp 6", với đầy đủ ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh thì nội dung đề rõ ràng và xây dựng theo mẫu thi của nhiều cụm trường chất lượng cao, nhờ vậy, con có thể luyện tập và bước đầu làm quen với cách ra đề thi của từng trường. Bên cạnh đó, bộ sách còn có phần lời giải rất chi tiết, dễ hiểu, giúp con tự so sánh được đáp án và xem hướng giải cụ thể cho từng bài . "Môn Tiếng Anh còn có phần tổng kết các cấu trúc, các dạng ngữ pháp của từng đề, rất hữu ích để con hệ thống lại và bổ sung kiến thức cần thiết", chị Thu chia sẻ thêm.

Lựa chọn luyện đề cùng bộ sách, kết hợp với khóa học bổ trợ "Tránh bẫy đề thi, bứt phá 8+" được tặng kèm miễn phí, đã giúp Hà An chủ động khi em có thể học bất cứ lúc nào. Tại đây, Hà An cho biết em được lưu ý những lỗi sai thường gặp khi làm bài, mẹo để làm tốt bài thi, đồng thời có cơ hội cọ xát với những đề thi có cấu trúc tương tự đề thi chính thức. Song song với quá trình luyện đề, khi học online tại Hocmai.vn, em cũng có thể đặt câu hỏi và được giáo viên giải đáp nhanh chóng.

"Em thấy việc chủ động lập kế hoạch học tập để trang bị kiến thức là rất cần thiết. Vì khi có kiến thức đầy đủ và nắm tốt các kỹ năng làm bài, thì dù đề thi của trường nào, mình cũng tự tin làm tốt, và không hoang mang, lo lắng nhiều", Hà An chia sẻ.

Thế Đan