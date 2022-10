Học sinh lớp 2 tử vong vì bị ghế đá đè

Bắc GiangMột học sinh lớp 2, trường Tiểu học Liên Chung, huyện Tân Yên, tử vong vì bị ghế đá đè khi chơi cùng các bạn trong sân trường.

Ông Thân Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên, hôm nay cho biết học sinh bị ghế đá đè vào người trưa 5/10. Ghế bị đổ khi một nhóm học sinh chơi, vịn vào thành trước giờ vào lớp.

"Các bạn cùng chơi đã báo với nhà trường. Hiệu phó và một phụ huynh khác đưa học sinh đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng, em đã tử vong", ông Tuấn Anh nói, cho biết đây là vụ việc mất an toàn trong trường học đầu tiên ở huyện.

Trường Tiểu học Liên Chung, huyện Tân Yên, Bắc Giang, nơi xảy ra vụ việc khiến một học sinh tử vong hôm 5/10. Ảnh: Trường Tiểu học Liên Chung

Theo ông Tuấn Anh, nhà trường đã được hướng dẫn thông báo cho chính quyền, công an địa phương để giải quyết sự việc. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Với những học sinh vì lý do đặc biệt phải đến trường sớm (do phụ thuộc giờ làm việc của phụ huynh), các trường cần yêu cầu học sinh vào lớp, không để chơi tự do ở cổng trường.

Các trường cũng được yêu cầu rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, ao, khu đất trũng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trường Tiểu học Liên Chung có hơn 700 học sinh.

Bình Minh