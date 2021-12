Học sinh lớp 12 mừng - lo xen lẫn khi đi học lại

Hà NộiThức dậy từ rất sớm, lần đầu mặc bộ đồng phục mới, nhiều học sinh lớp cuối cấp ở Hà Nội háo hức gặp bạn bè nhưng cũng đầy âu lo trước nguy cơ về dịch bệnh.

Sáng 6/12, trường THPT Yên Hòa (Quận Cầu Giấy) bố trí bốn bàn đo thân nhiệt ngay phía trong cổng trường. Học sinh đi xe tới trường sẽ đo tại hai bàn bên phải, sau đó di chuyển về lán xe ngay gần đó. Những em đi bộ đo tại hai bàn còn lại rồi vào lớp.

Từ cổng trường đến các lớp, cứ khoảng 5 m sẽ có một giáo viên, hướng dẫn các em di chuyển theo đúng làn, đồng thời giữ khoảng cách với nhau. 7h20, trường đánh trống vào lớp.

Hoàng Trang (phải) gặp lại các bạn mình trong buổi đầu tiên đến trường. Ảnh: Thanh Hằng

Phải dậy sớm hơn mọi ngày, Hoàng Trang, lớp 12A5, trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, vẫn rất hào hứng. Em không giấu nổi niềm vui khi gặp lại các bạn sau 7 tháng học online.

Với Tuấn Khải, em cảm thấy khá lạ lẫm sau 7 tháng mới được đến trường. "Đi học trực tiếp em khá vui, nhưng cũng bất an vì dịch bệnh phức tạp", Khải nói. Để đảm bảo an toàn, Khải chủ động giữ khoảng cách với những người xung quanh, hạn chế tối đa việc ăn, uống phải cởi bỏ khẩu trang.

Sáng nay, học sinh của 7 lớp được trở lại. Trường THPT Yên Hòa không tổ chức chào cờ. Theo đánh giá sơ bộ, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp cho biết số lượng học sinh có mặt trong ca học gần như đủ 100%. Trước đó, trường cũng đã trấn an phụ huynh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phòng dịch. Đến hiện tại, trường THPT Yên Hòa chưa ghi nhận học sinh là F0, F1, F2, duy nhất một em lớp 11 thuộc khu vực dịch cấp độ 3.

Các em nhanh chóng được thầy cô yêu cầu vào lớp, tránh tình trạng tụ tập đông người. Ảnh: Thanh Hằng

Tại trường THPT Cầu Giấy (Quận Cầu Giấy), dù 7h30 mới vào lớp, nhiều học sinh có mặt từ gần 7h. Ở cổng trường, 10 giáo viên và nhân viên y tế túc trực. Ba luồng vào với ba máy đo nhiệt độ tự động được lắp đặt để kiểm tra thân nhiệt, giãn cách học sinh.

Trịnh Hà An, học sinh lớp 12A3, háo hức khi gặp lại thầy cô, bạn bè. "Quá lâu không được đến trường, em vui đến mức sáng dậy sớm từ 6h để chuẩn bị", Hà An chia sẻ. Là học sinh cuối cấp, phải ôn tập cho các kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp THPT, lấy chứng chỉ IELTS, nữ sinh cho rằng được trở lại trường thời điểm này là quan trọng, giúp em củng cố kiến thức.

Trường Cầu Giấy chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất để phòng dịch, dặn dò kỹ học sinh và phụ huynh trước khi đến trường nên Hà An yên tâm dù số ca mắc Covid-19 của Hà Nội cao. Tuy nhiên, em thấy hơi áp lực vì chỉ mới đi học trực tiếp đã chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.

Trong một lớp học tại THPT Cầu Giấy. Ảnh: Dương Tâm

Khác với Hà An, Ngọc Sơn cảm thấy chưa sẵn sàng khi trở lại trường dù cũng rất háo hức khi gặp lại thầy cô, bạn bè. Sơn cho rằng việc học online đang vào guồng, chất lượng cũng ổn. "Học trực tiếp cũng khiến em phải dậy sớm hơn bình thường", Sơn nói. Nam sinh cho rằng việc trở lại trường là cần thiết nhưng vẫn nghĩ sẽ sang học kỳ II mới đi học, nên có phần bất ngờ với quyết định của Thành phố.

Hoàng Kiều Trinh, học sinh lớp 12A4, trường THPT Phúc Lợi (quận Long Biên) cũng thức dậy từ 6h sáng. Sau khi ăn sáng, Trinh kiểm tra lại cặp sách. Ngoài đồ dùng học tập, em còn mang thêm khẩu trang, nước sát khuẩn và bình nước cá nhân.

Hôm nay, em mặc bộ đồng phục mới, vốn dự định mặc hôm khai giảng năm học nhưng đến nay mới có cơ hội. "Quá lâu rồi em chưa được gặp lại bạn bè, thầy cô, cũng chưa quay lại lớp học. Em rất hồi hộp", Trinh nói.

Dù chỉ chào nhau qua lớp khẩu trang, cũng không thể túm tụm ở sân trường như trước, Trinh vẫn vui khi được nhìn thấy bạn bè. Nữ sinh đánh giá, học trực tiếp mang đến hiệu quả rõ rệt, đặc biệt với học sinh cuối cấp như em. Tuy nhiên, em vẫn lo lắng khi tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, ca mắc cộng đồng còn cao.

"Nếu không may nhiễm bệnh hoặc trở thành F1, phải cách ly, việc học của em sẽ bị gián đoạn, lại ảnh hưởng tâm lý. Do đó, vừa vui khi được trở lại trường, em cũng có nhiều bất an, hồi hộp", nữ sinh nói.

Học sinh Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, đến trường sáng nay. Ảnh: Thanh Hằng

Từ sáng nay, một nửa trong số hơn 100.000 học sinh lớp 12 ở Hà Nội được trở lại trường, học trực tiếp thứ hai, tư, sáu. Những em còn lại đến trường thứ ba, năm, bảy. Vào những ngày không học trực tiếp, các em tiếp tục học online. Những trường THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thuộc địa bàn có cấp độ dịch 1 hoặc 2 được phép mở cửa.

Cùng với lớp 12, khoảng 36.000 học sinh lớp 9 tại 18 huyện, thị ngoại thành tiếp tục học trực tiếp. Các khối còn lại học online, trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Ngoài những trường THPT thuộc ba phường Phố Huế (Hai Bà Trưng), Khâm Thiên và Trung Phụng (Đống Đa) không được mở do đang ở cấp độ 3 về phòng dịch, một số trường khác chủ động hoãn mở cửa. Trường Marie Curie, THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), phát thông báo khẩn, tiếp tục cho học sinh THPT học online tại nhà đến khi có thông báo mới, còn trường THCS-THPT Lương Thế Vinh làm đơn xin hoãn học trực tiếp.

Tại Quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, sáng nay, nhiều trường chưa mở cửa. Trường THPT Xuân Phương (Nam Từ Liêm), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm) vẫn học trực tuyến. Hiệu trưởng THPT Xuân Phương lý giải, việc cho học sinh đến trường phải chờ ý kiến của Quận. Tuy nhiên, Quận Nam Từ Liêm hôm qua chưa có quyết định, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều chỉnh thông báo.

Trường Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm) sáng nay chưa đi học lại. Ảnh: Dương Tâm

Theo kế hoạch ban đầu của Hà Nội, học sinh THPT tại khu vực dịch cấp độ 1 và 2 được trở lại trường từ 6/12. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, số ca mắc cộng đồng tăng cao, thành phố đã điều chỉnh phạm vi, chỉ cho học sinh lớp 12 học trực tiếp.

Thanh Hằng - Dương Tâm