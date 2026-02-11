Học sinh kể thời khắc căng thẳng trong vụ xả súng ở trường học Canada

Sau khi nghe báo động xả súng, Quist và các bạn học kê bàn ghế chặn cửa lớp, chờ đợi trong thấp thỏm trong lúc nghi phạm nổ súng ở tòa nhà đối diện.

Khoảng 13h30 ngày 10/2, Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) nhận được thông báo về một vụ xả súng đang xảy ra tại trường trung học Tumbler Ridge ở thị trấn cùng tên tại tỉnh British Columbia.

Tumbler Ridge là thị trấn hẻo lánh với dân số khoảng 2.400 người, nằm ở vùng chân núi Rocky ở phía bắc British Columbia, cách thành phố Vancouver khoảng hơn 1.100 km về phía đông bắc.

Ngôi trường có khoảng 160-175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, được xem là trái tim của thị trấn Tumbler Ridge. Cảnh sát có mặt tại trường khoảng 2 phút sau khi nhận được tin báo, theo David Eby, thủ hiến British Columbia.

Darian Quist, học sinh lớp 12, cho biết thời điểm đó, cậu đang trên đường đến lớp học về cơ khí và mọi việc trong trường không có gì khác thường. Nhưng đột nhiên, cậu nghe thấy một giáo viên hô lớn ở hành lang rằng trường đang bị phong tỏa vì có xả súng.

Cảnh sát bên ngoài trường trung học Tumbler Ridge ở British Columbia, miền tây Canada. Ảnh: ABC News

Theo mô tả, nghi phạm xả súng là một phụ nữ tóc nâu, mặc váy. Nhà trường đã kích hoạt chế độ phong tỏa, yêu cầu tất cả mọi người ở yên tại chỗ.

"Ban đầu, em không nghĩ là có biến, tưởng chỉ là yêu cầu giữ nguyên vị trí. Nhưng khi lướt tin tức, chúng em mới nhận ra có điều không ổn", Quist nói.

Cậu và các bạn học đã dùng bàn học để chặn cửa lớp, ngăn kẻ xả súng đột nhập, đồng thời tính đến các lối thoát khả thi khi chờ tình hình lắng xuống. "Không khí thực sự rất căng thẳng. Ai cũng lo lắng, cố động viên nhau", Quist kể lại.

Quist không nghe thấy tiếng súng, vì nghi phạm dường như hành động trên tầng hai của tòa nhà đối diện. Trong lúc chờ đợi, cậu nhận được những bức ảnh từ bạn bè, cho thấy máu chảy khắp nơi.

Một học sinh lớp 9 khác kể phải trốn trong tủ ở lớp cùng các bạn học, cho đến khi cảnh sát vũ trang đến và hộ tống học sinh ra ngoài.

Sau khi tiến vào trường, các sĩ quan phát hiện 7 người tử vong tại hiện trường, trong đó có nghi phạm, dường như đã tự sát. Một nạn nhân khác tử vong trên đường cấp cứu. Hai thi thể khác được tìm thấy ở một căn nhà gần trường, được xác định có liên quan đến vụ xả súng.

27 người khác bị thương, trong đó có hai người nguy kịch, biến thảm kịch này thành vụ xả súng trường học nghiêm trọng nhất ở Canada trong gần 40 năm, cũng là vụ nổ súng đẫm máu nhất kể từ năm 2020. Xả súng hàng loạt rất hiếm khi xảy ra tại Canada, quốc gia có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn Mỹ.

Shelley, mẹ Quist, đang làm việc tại bệnh viện gần đó thì hay tin về vụ xả súng. Từ văn phòng, cô có thể nhìn thấy lực lượng cảnh sát bao quanh trường. Một đồng nghiệp đã phải ngăn cô chạy một mình tới trường tìm con trai.

Shelley sau đó gọi con, dặn cậu giữ điện thoại liên tục.

Darian Quist (trái) và mẹ là bà Shelley Quist trả lời phỏng vấn truyền thông. Ảnh: National

Lớp của Quist được cảnh sát hộ tống khỏi tòa nhà sau khoảng 2h30 phút chờ đợi. Shelley kể cô có thể nghe thấy tiếng cảnh sát "đạp cửa" lớp học. Cô lập tức rời nhà, đến trung tâm cộng đồng tìm con. "Tôi đã ôm thằng bé rất chặt".

Cảnh báo xả súng được dỡ lúc 17h46. Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được làm rõ. Cảnh sát đang điều tra khả năng có nghi phạm thứ hai liên quan. "Vụ xả súng diễn biến rất nhanh và phức tạp", Ken Floyd, chỉ huy cấp cao của RCMP, nói.

Trả lời truyền thông, Quist nói lúc mọi chuyện giờ mới bắt đầu "ngấm". "Mọi thứ còn quá mới, như viễn tưởng. Cảm giác như em đang ở một nơi trước đây chỉ thấy qua TV".

Thị trưởng Tumbler Ridge Darryl Krakowka nói cả cộng đồng đang chìm trong tang thương, cho biết ông đã khóc khi biết số người thiệt mạng.

"Tôi cầu nguyện và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của những nạn nhân trong hành động bạo lực kinh hoàng này", Thủ tướng Canada Mark Carney nói.

Tỉnh British Columbia là nơi có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất ở Canada. Theo thống kê của chính phủ nước này, khoảng 16% người được khảo sát ở địa phương này cho biết họ đang sở hữu ít nhất một khẩu súng.

Đức Trung (Theo CBC, Globe and Mail, National Post)