Học sinh ISSP diễn kịch kể hành trình học tập trong lễ tốt nghiệp

TP HCMHọc sinh lớp 5 Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) diễn kịch, tái hiện hành trình học tập, thử thách và thành tích đạt được trong lễ tốt nghiệp.

Chuỗi tiết mục diễn ra sau khi các em hoàn thành đơn vị học phần cuối cùng của chương trình Tú tài quốc tế bậc Tiểu học (IB PYP). Trong lễ tốt nghiệp, học sinh tại trường ISSP chọn hình thức diễn kịch để kể lại câu chuyện của mình với những thành tựu đã đạt được, thử thách đã vượt qua, cũng như kinh nghiệm rút ra của bản thân.

Trong đó, em Cassady và Mieu Lac đã kể lại hành trình tình bạn, từ khi còn là những người xa lạ đến lúc trở thành bạn thân, nhìn nhận giá trị của nhau. Thầy Jason Barton - Điều phối viên Chương trình Tú tài bậc Tiểu học nhận xét, các em không chỉ kể lại quá phần trình bày kiến thức, kỹ năng, mà còn liên hệ chặt chẽ với chủ đề xuyên ngành thứ 6 của IB PYP - "Chúng ta đang ở đâu và tại thời điểm nào".

Học sinh ISSP - Jack kể chuyện về những kinh nghiệm học được trong cuộc sống từ nhỏ đến nay. Ảnh: ISSP

Bên cạnh các vở kịch, toàn thể học sinh lớp 5 đã cùng nhau lên sân khấu và hát bài "The nights" để tôn vinh tình bạn, tình thầy trò của toàn thể nhà trường. Thầy Lester Stephens - Hiệu trưởng trường ISSP chia sẻ, chương trình Tú tài bậc Tiểu học đã dạy các con suy nghĩ chín chắn, đặt những câu hỏi có ý nghĩa và tìm kiếm câu trả lời thông qua nghiên cứu thực tiễn.

"Khi các con lên trường trung học cơ sở, hãy mang theo tinh thần học tập này, đón nhận những thách thức kiến thức mới với sự kiên cường và tinh thần sáng tạo", ông nói thêm.

Bên cạnh đó, giáo viên đã trao giải cho học sinh có thành tích xuất sắc trong bộ môn của mình như: Tiếng Việt, Nghệ thuật, Âm nhạc, Thư viện, Thể dục, Tiếng Hoa và Văn hóa Việt Nam.

Trường ISSP trao bằng và giải thưởng cho học sinh. Ảnh: ISSP

Đồng thời, trường cũng công bố phần thưởng SOAR, gồm năm giá trị chính: Show Responsibility (Trách nhiệm), Obtain Wisdom (Trí tuệ), Always be Honest and Caring (Luôn trung thực và biết quan tâm) và Respect Others (Tôn trọng người khác). Hệ thống giá trị này góp phần tạo nên môi trường giáo dục tại đây, tập trung vào sự phát triển toàn diện về học thuật, kỹ năng và cách nhìn nhận cuộc sống. Năm nay, với mỗi giá trị, trường tôn vinh ba học sinh của ba lớp.

Kết thúc buổi lễ, nhà trường trao tặng mỗi học sinh một quyển sổ có hình tốt nghiệp của các em như một món quà kỷ niệm khi hoàn thành hành trình tìm tòi, khám phá và cam kết trở thành những người học suốt đời. Thầy Lester Stephens cho biết thêm, trước khi tốt nghiệp trường ISSP, trường đã trang bị cho học sinh tập hợp các giá trị, là kim chỉ nam hướng dẫn các em sống có nguyên tắc, hành động chính trực và tôn trọng quyền cũng như quan điểm của người khác.

Học sinh cùng giáo viên tung nón trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: ISSP

Trường Quốc tế Saigon Pearl là trường quốc tế đơn ngữ dành cho trẻ từ 18 tháng đến 11 tuổi trực thuộc tập đoàn giáo dục quốc tế Cognita, Anh Quốc với hơn 100 trường thành viên trên toàn thế giới. Trường đang là ứng cử viên giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế bậc tiểu, đồng thời, được chứng nhận bởi hai tổ chức giáo dục uy tín quốc tế là CIS (Hội đồng các trường quốc tế) và NEASC (Hội liên hiệp trường quốc tế tiểu bang New England - Mỹ).

Trường xây dựng chương trình giảng dạy quốc tế và phương pháp giáo dục dựa trên khung IB và các tiêu chuẩn Mỹ. Phương pháp này hướng tới hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ và cung cấp cho học sinh nền giáo dục cân bằng, vừa hội nhập vừa bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhật Lệ