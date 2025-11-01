Học sinh hào hứng tham gia ngày hội vệ sinh học đường

Trong hai ngày 30-31/10, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Opella Việt Nam - Công ty chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng - tổ chức ngày hội Vệ sinh học đường tại Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc và Trường TH-THCS-THPT Bồ Đề Phương Duy (tỉnh Tây Ninh).

Đây là chương trình thường niên do Quỹ Hy Vọng thực hiện từ năm 2022, kết hợp cùng Purpose Day – Ngày hoạt động vì cộng đồng được Opella Việt Nam hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng trên toàn cầu.

Tại Cần Giuộc, chương trình mở màn với màn nhảy bài Vũ điệu rửa tay. Trong tiếng nhạc vui nhộn, các thành viên của quỹ, công ty và hơn 300 học sinh cùng nhảy múa. Hoạt động giúp các bé vừa nâng cao ý thức cá nhân, vừa nhận được những phần quà ý nghĩa.