Học sinh hào hứng tham gia ngày hội vệ sinh học đường

Trong hai ngày 30-31/10, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Opella Việt Nam - Công ty chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng - tổ chức ngày hội Vệ sinh học đường tại Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc và Trường TH-THCS-THPT Bồ Đề Phương Duy (tỉnh Tây Ninh).
Đây là chương trình thường niên do Quỹ Hy Vọng thực hiện từ năm 2022, kết hợp cùng Purpose Day – Ngày hoạt động vì cộng đồng được Opella Việt Nam hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng trên toàn cầu.
Tại Cần Giuộc, chương trình mở màn với màn nhảy bài Vũ điệu rửa tay. Trong tiếng nhạc vui nhộn, các thành viên của quỹ, công ty và hơn 300 học sinh cùng nhảy múa. Hoạt động giúp các bé vừa nâng cao ý thức cá nhân, vừa nhận được những phần quà ý nghĩa.
Các học sinh cùng giao lưu, trao đổi kiến thức về vệ sinh học đường, thông qua các hoạt động như đố vui có thưởng, kéo co, vẽ tranh về môi trường, tô tượng và vẽ tranh tường.
Hoạt động đố vui thu hút học sinh tham gia hào hứng. Mỗi câu hỏi đưa ra đều có rất đông học sinh giơ tay trả lời.
Trưa 31/10, tại Trường TH-THCS-THPT Bồ Đề Phương Duy, gần 200 học sinh từ khối 1 đến 12 tham gia ngày hội Vệ sinh học đường. Chương trình mở đầu với các tiệt mục văn nghệ, nổi bật là màn biểu diễn kèn trống của học sinh trường.
Trường nằm trong khuôn viên chùa Long Thạnh, là mái ấm của hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, không nơi nương tựa. Suốt 13 năm qua, các em được học tập và sinh hoạt miễn phí trong vòng tay yêu thương của thầy cô và nhà chùa.
Nhóm học sinh cấp 3 tham gia dọn dẹp khu nội trú và khu vệ sinh để làm sạch, làm đẹp ngôi trường của mình.
Cô Huỳnh Thị Thu Loan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thông qua chương trình đã giúp học sinh thay đổi thói quen sinh hoạt, hình thành ý thức vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường.
Em Anh Thư (lớp 5) chăm chú đọc sách tô màu chủ đề Vệ sinh cá nhân. "Chúng em hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, nên rất vui khi có thêm sách để học tập và hiểu thêm nhiều kiến thức về vệ sinh, môi trường", Thư cho biết.
Kết thúc chương trình, gần 200 học sinh vui vẻ nhận bộ quà tặng gồm túi tote, bình nước, xà phòng, bàn chải, kem đánh răng cùng sách tô màu chủ đề vệ sinh cá nhân, nhằm khuyến khích các em hình thành thói quen sạch sẽ, lành mạnh trong học tập và sinh hoạt.
Đây là năm thứ 4 Opella Việt Nam đồng hành cùng dự án Vệ sinh học đường do Quỹ Hy vọng thực hiện, nhằm cải thiện môi trường học tập tốt đẹp hơn cho trẻ em.
Đến nay, Opella Việt Nam đã đồng hành xây 80 công trình vệ sinh hỗ trợ trực tiếp hơn 26.500 học sinh và giáo viên ở Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu và Quảng Bình.
Quỳnh Trần