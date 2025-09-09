Học sinh Hanoi Academy đạt kết quả cao trong kỳ thi quốc tế Pearson

Học sinh Hanoi Academy đạt chuẩn trong các chương trình học iPrimary, iLower Secondary, iGCSE nhờ môi trường đào tạo song ngữ theo tiêu chuẩn Việt Nam và Anh Quốc.

Năm học 2024 - 2025, kết quả kỳ thi Pearson của trường tăng trưởng ở tất cả các cấp học. Số học sinh đạt chuẩn cấp iPrimary (Tiểu học) là 79%, trong đó, môn Tiếng Anh tăng 11% so với năm trước. Con số này ở cấpiLower Secondary (THCS) tăng từ 67% lên 78%, môn Khoa học cải thiện gần 20%; và iGCSE (THPT) ghi nhận 94%, tăng mạnh so với 82% năm 2024.

Riêng với iGCSE, số lượng học sinh đạt chuẩn môn Khoa học tăng từ 68% lên 93% và ESL đạt 98%. Đại diện trường chia sẻ, những con số này cho thấy hiệu quả từ chiến lược giảng dạy tập trung và phương pháp ôn luyện bài bản, giúp học sinh vững kiến thức và phát triển các kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề.

Học sinh Hanoi Academy học chương trình kết hợp giữa Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Hanoi Academy

Là một trong những trường song ngữ uy tín tại Hà Nội, Hanoi Academy áp dụng mô hình giáo dục kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với chương trình quốc tế Pearson Edexcel chuẩn Anh Quốc. Sự kết hợp này tạo nên nền tảng giúp học sinh có thể phát triển toàn diện, sẵn sàng bước ra thế giới.

Chương trình học Quốc tế Pearson Edexcel được triển khai xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 tại Hanoi Academy. Lộ trình này bao gồm iPrimary (Tiểu học), iLower Secondary (THCS) và iGCSE (THPT), mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận các chứng chỉ quốc tế giá trị, đồng thời, phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng tư duy phản biện, năng lực ngôn ngữ và bản lĩnh hội nhập toàn cầu, từ đó, tạo nền tảng để chinh phục các bậc học cao hơn.

Học sinh Hanoi Academy học cùng giáo viên nước ngoài. Ảnh: Hanoi Academy

Với mục tiêu "Kiến tạo công dân toàn cầu", Hanoi Academy đào tạo học sinh nắm vững kiến thức cốt lõi, đồng thời, trang bị kỹ năng ngôn ngữ và tư duy hội nhập. Đây là những hành trang thiết yếu để chinh phục các bậc học cao hơn và các trường đại học quốc tế.

"Những con số thành tích trong kỳ thi Pearson 2025 không chỉ là kết quả của nỗ lực từ phía học sinh mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo của Hanoi Academy", đại diện trường nhấn mạnh.

Học sinh Hanoi Academy học tập tại trường. Ảnh: Hanoi Academy

Ngoài ra, Hanoi Academy cam kết hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường học tập tiên tiến, hội nhập. Nhờ đó, mỗi học sinh có thể phát huy tối đa tiềm năng và sẵn sàng chinh phục tương lai toàn cầu.

Nhật Lệ