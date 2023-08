Học sinh Hà Nội tựu trường ngày 28/8

Hơn 2 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông Hà Nội tựu trường ngày 28/8, riêng lớp 1 vào ngày 21/8.

Theo khung kế hoạch năm học 2023-2024 được UBND thành phố Hà Nội công bố ngày 11/8, học sinh thủ đô tựu trường vào 28/8, khai giảng 5/9. Riêng lớp 1 đến trường sớm hơn một tuần, từ 21/8 nhằm ổn định nền nếp, làm quen với môi trường học.

Các trường kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1 và học kỳ II trước 25/5. Học sinh lớp 5 và 9 được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, THCS trước 30/6/2024. Việc tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước ngày 31/7.

Lịch năm học này của Hà Nội tương tự nhiều địa phương trong cả nước như TP HCM, Hòa Bình, Ninh Thuận.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội, tựu trường, ngày 22/8/2022. Ảnh: Giang Huy

Năm học 2023-2024, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Số học sinh vào lớp 1, lớp 6 lần lượt tăng gần 12.000 và 39.000 so với năm liền trước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, gần 500 trường mầm non, tiểu học, THCS được cải tạo, cơi nới để đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Từ nay đến 2025, Sở này đề xuất cải tạo và sửa chữa 123 trường THPT. Ngoài ra, thành phố dự kiến xây thêm 16 trường, gồm 7 trường liên cấp. Tổng mức đầu tư cho 139 dự án này là 8.873 tỷ đồng.

Thanh Hằng