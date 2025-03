Học sinh Hà Nội tranh tài hùng biện tại Speak Out 2025

Học sinh từ 16 trường trung học tranh biện bằng tiếng Anh về các chủ đề trong xã hội, tại cuộc thi Speak Out 2025 do trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy tổ chức.

Cuộc thi năm nay thu hút 38 đội thi từ THCS và THPT Hanoi Academy; THCS và THPT Nguyễn Tất Thành; THCS và THPT Newton; THCS Phan Chu Trinh; THCS Vinschool Times City; THCS Đoàn Thị Điểm; THCS và THPT Alfred Nobel; THPT Phan Đình Phùng; THPT Tây Hồ; THCS Olympia; THPT FPT; THCS và THPT JIS; THCS và THPT Dewey; THCS Đông Thái; THCS Westlink; THCS và THPT Phenikaa.

Thí sinh tại cuộc thi Speak Out 2025. Ảnh: Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Ông Simone Sapienza, đại diện ban tổ chức chia sẻ, sự góp mặt của các đại diện đến từ nhiều môi trường giáo dục khác nhau tạo nên đấu trường tranh biện sôi động, đồng thời, phản ánh rõ nét sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với kỹ năng tranh biện, sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật.

"Điều này cho thấy thế hệ trẻ đang không ngừng rèn luyện, nâng cao kỹ năng lập luận và giao tiếp để sẵn sàng hội nhập trong một thế giới không ngừng đổi mới", vị đại diện nói thêm.

Thí sinh trình bày tại cuộc thi. Ảnh: Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Tại các vòng loại của Speak Out 2025, thí sinh thể hiện bản lĩnh, tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình. Mỗi đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, sự linh hoạt trong lập luận, nhanh nhạy trong xử lý tình huống và sắc bén khi phản biện những câu hỏi thử thách từ đối thủ.

Cuộc thi bao gồm nhiều chủ đề xã hội để khuyến khích các bạn trẻ nên lên ý tưởng sáng tạo và lập luận chặt chẽ. Trải qua ba vòng thi, trận Chung kết Speak Out 2025 diễn ra tại Nhà Biểu diễn Hanoi Academy.

Ở bảng đấu THCS, đội Hanoi Academy 1 đối đầu với Nguyễn Tất Thành 1. Tại bảng đấu THPT, cuộc tranh tài diễn ra giữa hai đội Phan Đình Phùng 1 và Phan Đình Phùng 2.

Chung kết khối THCS xoay quanh chủ đề "AI-generated music threatens human creativity" (tạm dịch: Âm nhạc do AI tạo ra liệu có đe dọa sự sáng tạo của con người?). Cả hai đội đã liên tục đưa ra những lập luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục về tác động của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc bảng THCS. Ảnh: Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Trong khi đó, trận chung kết khối THPT với chủ đề "Billionaires should be required to donate most of their wealth" (tạm dịch: Có nên yêu cầu tỷ phú quyên góp phần lớn tài sản của họ?). Thí sinh tranh luận sôi nổi, kết hợp góc nhìn kinh tế và xã hội để bảo vệ quan điểm của mình.

Ban giám khảo đánh giá, sự đối đáp nhanh nhạy, chiến thuật phản biện sắc sảo cùng những lập luận chặt chẽ của các em đã đẩy cuộc tranh biện lên cao trào. "Thí sinh đã thể hiện sự thông minh, sáng tạo trong từng phần tranh biện, mang đến những màn đối đáp đầy thuyết phục", đại diện ban giám khảo nói.

Kết quả chung cuộc, đội THCS Hanoi Academy 1 và THPT Phan Đình Phùng 1 xuất sắc chinh phục ban giám khảo, trở thành quán quân của mùa giải Speak Out 2025.

Phan Đình Phùng 1 giành chức vô địch cấp THPT. Ảnh: Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy

Speak Out 2025 là một cuộc thi tranh biện dành cho học sinh trung học tại Hà Nội, giúp các em phát triển kỹ năng phản biện, thuyết phục và làm chủ ngôn từ. Cuộc thi do Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy tổ chức, đã trải qua hành trình 12 năm.

Cuộc thi lấy cảm hứng từ các giải tranh biện quốc tế, mang đến cho học sinh cơ hội thể hiện tài năng, trau dồi kỹ năng nghiên cứu, lập luận và phản biện theo tiêu chuẩn học thuật.

Nhật Lệ