Học sinh gây sốt nhờ mặc như thám tử

PhápPedro, 15 tuổi, nổi tiếng bất đắc dĩ vì ăn mặc như thám tử ở hiện trường vụ cướp bảo tàng Louvre.

Bức ảnh Pedro Elias Garzon Delvaux cùng mẹ và ông nội đến bảo tàng Louvre gây chú ý với nhiều khán giả. Theo đó, Pedro gây ấn tượng với phong cách thập niên 1940 gồm blazer, áo khoác dáng dài, cà vạt, đội mũ phớt lệch và tay cầm ô. Cậu học sinh trung học nổi bật bên nhóm cảnh sát. Một video trên TikTok trình chiếu bức ảnh này hiện đạt gần sáu triệu lượt xem. Nhiều người đoán anh là thám tử người Pháp.

Cậu học sinh và gia đình tham quan bảo tàng Louvre vào ngày 19/10, cùng thời điểm một nhóm cướp đột nhập bảo tàng, lấy đi loạt trang sức vô giá và tẩu thoát chỉ trong bảy phút mà không gặp trở ngại gì. Hình ảnh Pedro vô tình được ghi lại qua ống kính của phóng viên AP lúc người này tác nghiệp ở hiện trường vụ án.

Pedro Elias Garzon Delvaux đi ngang qua khi cảnh sát chặn lối vào bảo tàng Louvre, sau khi bọn trộm đột nhập vào bảo tàng Louvre ở Paris, ngày 19/10. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Thibault Camus thực hiện.

Tại nhà riêng ở Rambouillet, cách thủ đô nước Pháp khoảng 30 dặm về phía tây nam, Pedro nói với CNN anh buồn cười khi trở thành nhân vật phủ sóng trên mạng xã hội. "Tôi đã quay lại bảo tàng Louvre để xem phản ứng của mọi người. Có thể mọi người nhận ra, tôi không chắc lắm", anh nói.

Pedro cho biết bộ cánh "giống thám tử" thực chất chỉ là trang phục thường ngày của anh. Pedro nói: "Với tôi, ăn vận theo phong cách cổ điển rất quan trọng. Tôi thích mặc như thế vì tôi yêu lịch sử, đặc biệt là thế kỷ 20".

Gần một năm nay, anh theo đuổi phong cách thời trang thập niên 1940. Niềm đam mê bắt đầu khi anh hóa trang thành Jean Moulin, một anh hùng của phong trào kháng chiến Pháp trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, tại lễ hội Carnival. Giữa những cuộc diễu hành và những người tham dự lễ hội hóa trang, anh thấy thích thú với diện mạo của mình. Từ đó, anh áp dụng lối mặc này ở mọi nơi, kể cả khi tới trường học.

Pedro Elias Garzon Delvaux nói chuyện với phóng viên CNN tại nhà riêng về bức ảnh nổi tiếng. Ảnh: AP

Không riêng Pedro, nhiều thành viên trong gia đình anh đều đam mê lịch sử và yêu thích phong cách cổ điển. Bà ngoại của anh là người phụ trách mỹ thuật của bảo tàng. Trong ngôi nhà của họ ở Rambouillet, tranh vẽ, đồ cổ và đồ trang trí được treo trên tường và kệ như một cuộc triển lãm. "Vẻ đẹp của vạn vật luôn là điều rất quan trọng trong gia đình chúng tôi", bà Félicité, mẹ của Pedro, nói với CNN.

Do bố làm việc trong ngành ngoại giao, gia đình Pedro thường xuyên chuyển nơi ở như Anh, Tây Ban Nha, Bangladesh. Anh có dịp sưu tầm nhiều món đồ cổ từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có đồng hồ Liên Xô cũ. Khi được hỏi muốn làm nghề gì trong tương lai, Pedro cho biết muốn theo đuổi sự nghiệp ngoại giao giống cha và ông nội, hoặc có thể gia nhập quân đội.

Khi được hỏi bạn bè ở trường có thích gu mặc của anh không, Pedro nhanh chóng trả lời: "Có chứ, tôi nghĩ mình khí chất ngút ngàn".

Họa Mi (theo CNN)