Học sinh FPT Schools so tài hát tiếng Anh tại cuộc thi Light Up

Học sinh FPT Schools so tài hát tiếng Anh với 16 tiết mục trong Chung kết cuộc thi Light Up 2025, ngày 24/1 tại Nhà hát Quân đội.

Light Up là sân chơi âm nhạc và ngoại ngữ đầu tiên và có quy mô lớn nhất dành cho học sinh trong hệ thống FPT Schools. Đại diện ban tổ chức chia sẻ, đây là hành trình trau dồi, phát triển kỹ năng ngoại ngữ, tính sáng tạo, sự tự tin, khả năng trình diễn, tinh thần đồng đội và trách nhiệm cộng đồng.

"Với thông điệp 'Dám khác biệt, dám tỏa sáng', học sinh FPT Schools trên khắp cả nước được khơi mở cá tính, rèn luyện năng lực ngôn ngữ và tỏa sáng trên những sân khấu chuyên nghiệp", vị đại diện nói.

Tham dự cuộc thi, thí sinh phải vượt qua hàng nghìn đối thủ, trải nghiệm từ vòng thử giọng, đợt huấn luyện tập trung chuyên sâu để chiến thắng tại vòng thi cấp cơ sở. Tiếp đó, top 26 tiết mục xuất sắc đến từ 16 cơ sở đào tạo của FPT Schools trên cả nước trải qua vòng bình chọn công khai để tranh tài tại hai bảng thi ở đêm Chung kết toàn quốc: Tiểu học và THCS - THPT.

Học sinh Tiểu học biểu diễn tại Chung kết. Ảnh: FPT Schools

Ban giám khảo của cuộc thi gồm ca sĩ, giảng viên Ngọc Khuê, nhà báo Ngô Bá Lục, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, huấn luyện viên nghệ thuật và ngôn ngữ Greg Fowler, cùng Giám đốc Nhân sự FPT Telecom Phùng Thu Trang.

Đại diện ban giám khảo đánh giá, tất cả các tiết mục đều có sự đầu tư công phu về hình ảnh và giọng hát. Mỗi ca khúc có một thông điệp, cá tính âm nhạc, cùng tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc, thể hiện rõ nét tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân của học sinh FPT.

Các thí sinh Tiểu học gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp và khả năng ngôn ngữ. Bảng THCS - THPT sở hữu các màn trình diễn với tính chuyên môn, tư duy nghệ thuật và sự chuyên nghiệp. Theo các thành viên ban giám khảo, nhiều tiết mục của học sinh FPT Schools trong đêm chung kết Light Up "tiệm cận chất lượng trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp".

Tiết mục nổi bật trong đêm thi chung kết toàn quốc Light up. Ảnh: FPT Schools

Kết quả, ở bảng Tiểu học, thí sinh Trần Hạ An (FPT School Huế) giành Quán quân. Giải Á quân 1 thuộc về Trần Hoàng Phương Nghi (FPT School Đà Nẵng cấp 1&2), Á quân 2 là Nguyễn Hà Châu Anh (FPT School Bắc Giang).

Ở bảng THCS - THPT, danh hiệu quán quân thuộc về Nguyễn Thư Kỳ (FPT School Cần Thơ). Giải Á quân 1 là Vũ Hà Trang (FPT School Hải Phòng). Ninh Trịnh Bảo Trân (FPT School Thanh Hóa) và Phạm Khánh An (FPT School Tây Hà Nội) nhận giải Á quân 2.

Đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi hát tiếng Anh Light Up 2025 diễn ra ngày 24/1. Ảnh: FPT Schools

FPT Schools thiết kế Light Up như một chương trình đào tạo và trải nghiệm. Khi đăng ký tham gia, thí sinh được huấn luyện bài bản cùng các chuyên gia về phát âm tiếng Anh, thanh nhạc, vũ đạo và nghệ thuật biểu diễn.

Qua từng vòng thi, học sinh phát huy năng khiếu, hoàn thiện kỹ thuật sử dụng tiếng Anh trong nghệ thuật, đồng thời, rèn luyện bản lĩnh, tư duy sáng tạo, tinh thần dám thể hiện bản thân, những năng lực quan trọng cho hành trình học tập và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống trường phổ thông FPT, Tập đoàn FPT, chia sẻ Light Up góp phần khẳng định vai trò trong hệ sinh thái giáo dục đa dạng trải nghiệm của FPT Schools.

"Cuộc thi là hoạt động thiết thực làm nổi bật triết lý giáo dục và ba thế mạnh trụ cột của FPT Schools, đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng toàn cầu, góp phần xây dựng thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế", ông nói.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống trường phổ thông FPT, Tập đoàn FPT, phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: FPT Schools

Theo TS. Nguyễn Xuân Phong, các hoạt động trải nghiệm tại FPT Schools đều được thiết kế có chiều sâu nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng vững chắc về tiếng Anh và năng lực toàn cầu, Công nghệ trong thế giới thông minh và Phát triển cá nhân. Trong các năm tiếp theo, đơn vị định hướng Light Up trở thành sân chơi thường niên, dự kiến mở rộng quy mô, lan tỏa giá trị tới học sinh phổ thông trên toàn quốc.

Cuộc thi đồng thời là sáng kiến của FPT Schools nhằm hiện thực hoá Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1314.

Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ khách mời Orange. Cô tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm động lực cho các thí sinh với hai ca khúc "I'll be there" và "Nơi pháo hoa rực rỡ".

Nhật Lệ