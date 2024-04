Học sinh FPT Schools đại diện Việt Nam tham dự giải robot quốc tế

MỹNhóm FPT3DN.Robotown (Trường THPT FPT Đà Nẵng) đại diện Việt Nam tham dự giải đấu robot First Championship 2024, diễn ra tại Houston (Texas).

First Championship là giải đấu công nghệ quy mô quốc tế với hơn 30 năm tồn tại và phát triển. Hàng năm, giải đấu First Championship diễn ra tại Mỹ, bao gồm các cuộc thi: First LEGO League, First Tech Challenge, First Robotics Competition, quy tụ gần một triệu học sinh từ hơn 100 quốc gia.

Trong khuôn khổ giải đấu First Championship 2024, FPT3DN.Robotown sẽ tham gia thi đấu tại cuộc thi First Tech Challenge (FTC). So với các cuộc thi công nghệ khác, bên cạnh thiết kế và chế tạo robot, FTC yêu cầu các đội thi tham gia gây quỹ, thiết kế thương hiệu, truyền thông... để tạo nên cộng đồng robotics. Hai giá trị nền tảng của cộng đồng này là sự Chuyên nghiệp tử tế và Cạnh tranh cộng hưởng.

Tại cuộc thi, các đội vừa cạnh tranh, vừa hợp tác để cùng nhau học hỏi và phát triển, chia sẻ các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

2024 là năm đầu tiên First Tech Challenge diễn ra tại Việt Nam. Trường đại học FPT là đơn vị duy nhất được First (Mỹ) trao quyền, tổ chức giải thi đấu robot theo thể thức và tiêu chuẩn của đơn vị với tên gọi First Tech Challenge Vietnam (FTC Việt Nam).

Tại FTC Việt Nam, 26 đội thi đến từ các trường phổ thông trên toàn quốc đã tranh tài tại trận Chung kết quốc gia. Kết quả, đội thi FPT3DN.Robotown đạt Inspire Award (Giải thưởng Truyền cảm hứng), giành quyền đại diện Việt Nam tham dự FTC tại Mỹ. Ngày 15/4, nhóm sẽ lên đường tới Mỹ tham dự giải đấu này.

Đội thi FPT3DN.Robotown đạt giải Inspire Award. Ảnh: FTC Việt Nam

FPT3DN.Robotown đã đáp ứng nhiều tiêu chí như tinh thần chuyên nghiệp, thái độ tôn trọng, đóng góp tích cực từ mỗi thành viên, hồ sơ kỹ thuật chất lượng cao và cẩn thận, tinh thần sáng tạo, đổi mới trong thiết kế và xây dựng robot, phỏng vấn chuyên nghiệp...

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi FTC tại Mỹ sắp tới, bạn Đỗ Thị Gia Hội (đội trưởng) cho biết, khác với các cuộc thi robot từng tham gia, tại FTC, robot phải biết "chơi" với Máy bay giấy, tự hành trong 30 giây đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ từ ban tổ chức. Đây là một trong những thử thách khó với đội, đòi hỏi sự tập trung cải tiến, hoàn thiện robot.

"Chúng em còn tập luyện một số tiết mục và chuẩn bị quà mang bản sắc văn hóa Việt Nam với mong muốn tạo bất ngờ và lan tỏa các nét đẹp truyền thống của dân tộc đến bạn bè quốc tế", Gia Hội nói thêm.

ThS. Lê Ngọc Tuấn - Trưởng ban Chuyên môn First Tech Challenge Vietnam cũng khuyên các bạn trẻ nên nhận định FTC là cơ hội để học hỏi, sẻ chia và kết nối cộng động robotics, thay vì coi đây là một cuộc thi.

Học sinh FPT Schools học tập, tiếp cận với AI và robotics. Ảnh: FPT Schools

Những năm gần đây, học sinh Việt Nam ngày càng quan tâm tới công nghệ, bắt nhịp nhanh với xu hướng mới. Tại Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools), các bạn học tập, tiếp cận với AI và robotics từ khi bước vào lớp 1. Đơn vị đã nghiên cứu phát triển và đưa kiến thức về AI, robotics, công nghệ và tin học vào chương trình "Trải nghiệm Thế giới Thông minh", áp dụng trong toàn hệ thống, song song với chương trình học theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong chương trình này, học sinh học về AI và robotics với các thiết bị thông minh của UBTech và VexIQ, sử dụng các ngôn ngữ lập trình scratch, python, các công cụ thiết kế đồ họa, in 3D... Qua đó, các em phối hợp thực hiện dự án STEM, AI gắn liền với cuộc sống.

Nhật Lệ