Học sinh FPT đạt nhiều giải thưởng STEM, robotics quốc tế

Học sinh FPT Schools liên tiếp giành giải cao tại các cuộc thi STEM, robotics trong nước và quốc tế, qua đó thể hiện năng lực công nghệ và khả năng hội nhập toàn cầu.

Trong đó, tại FIRST Tech Challenge Vietnam (FTC Vietnam) mùa giải 2025-2026, đội FRITS (trường THPT FPT Hà Nội) đạt số điểm thăng hạng cao nhất và giành giải Quán quân Inspire Award, hạng mục cao nhất của cuộc thi. Với kết quả này, đội sẽ đại diện Việt Nam tham dự FIRST Championship 2026, giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống FIRST toàn cầu, dự kiến diễn ra từ ngày 29/4 đến 2/5 tại Mỹ.

Đây là giải đấu robotics học sinh theo chuẩn FIRST toàn cầu, do trường Đại học FPT đăng cai tổ chức. Vòng Chung kết FTC Vietnam diễn ra từ ngày 30/1 đến 1/2 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC (Hà Nội), quy tụ 40 đội thi đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước cùng các đội quốc tế, tạo nên môi trường tranh tài mang tính học thuật và hội nhập.

"So với mùa giải trước, khi đội dừng ở vị trí thứ ba cùng hạng mục, kết quả năm nay cho thấy quá trình rèn luyện liên tục và sự tiến bộ rõ rệt của học sinh", đại diện FPT Schools khẳng định.

Bên cạnh FRITS, nhiều đội thi khác đến từ các cơ sở FPT Schools trên cả nước cũng đạt thành tích tại các hạng mục quan trọng. Đại diện FPT School Tây Hà Nội, FPT School Hải Phòng, FPT School Hà Nam, FPT School Đà Nẵng (cấp 1-2 và cấp 3) và FPT School Cần Thơ lần lượt giành các giải Quán quân và Á quân các hạng mục Innovate Award, Connect Award, Inspire Award, Tournament Alliance Awards.

TS. Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT, cho biết thành tích của học sinh FPT tại các sân chơi công nghệ trong và ngoài nước là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của giáo dục phổ thông trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

"Qua các cuộc thi STEM và Robotics quốc tế, học sinh có cơ hội tiếp cận tư duy toàn cầu, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội, những yếu tố quan trọng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao - mục tiêu của FPT Schools", ông nói thêm.

TS. Nguyễn Xuân Phong, Phó hiệu trưởng trường đại học FPT, Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT, Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT Schools

Ngoài FIRST Tech Challenge, học sinh FPT Schools còn ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi STEM và Robotics quy mô quốc tế khác. Tại lễ khai trương Hệ sinh thái STEM ở Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) diễn ra cuối tháng 1, học sinh hệ thống được vinh danh nhờ các thành tích đạt được trong năm 2025.

Ở đấu trường FIRST Global Challenge, cuộc thi Olympic Robotics quốc tế tổ chức tại Panama vào tháng 11/2025, quy tụ hơn 190 quốc gia, học sinh FPT Schools góp mặt trong đội tuyển Việt Nam và đạt top 12 toàn giải, giành Huy chương Bạc (Jackie Bezos Award for International Enthusiasm).

Học sinh trường THPT FPT Hà Nội sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải FIRST Championship (Mỹ). Ảnh: FPT Schools

Đội tuyển FPT Schools cũng đạt kết quả cao tại vòng chung kết Enjoy AI 2025, cuộc thi quốc tế về robotics, lập trình và trí tuệ nhân tạo tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc), với hơn 65.000 thí sinh từ 61 quốc gia tham dự. Ở nội dung Drone "Skyline Adventure", học sinh FPT School Đà Nẵng (cấp 3) và FPT School Bắc Giang giành một giải Nhất và một giải Ba, duy trì thành tích trong hai năm liên tiếp.

Học sinh FPT Schools còn được ghi nhận khi tham gia NASA Space Apps Challenge - hackathon khoa học công nghệ do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức. Mỗi năm, cuộc thi thu hút hàng chục nghìn thí sinh từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Học sinh FPT Schools được vinh danh tại Lễ khai trương Hệ sinh thái STEM. Ảnh: FPT Schools

Theo TS. Nguyễn Xuân Phong, thành tích đến từ nhiều cơ sở khác nhau cho thấy sự đầu tư đồng đều, có hệ thống trong đào tạo STEM, đồng thời, phản ánh thế mạnh của học sinh FPT Schools trong lĩnh vực công nghệ.

"Từ góc độ giáo dục, các giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu mà còn phản ánh phương pháp đào tạo chú trọng trải nghiệm, thực hành và phát triển năng lực thực chất", vị đại diện nói.

Các cuộc thi Robotics và STEM yêu cầu học sinh tự học, tự nghiên cứu và liên tục điều chỉnh giải pháp. Quá trình này giúp các em hình thành tư duy hệ thống, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp học thuật và tinh thần hợp tác, những năng lực cần thiết trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Học sinh FPT Schools trải nghiệm, thực hành và phát triển năng lực theo thế mạnh. Ảnh: FPT Schools

Những kết quả này là thành quả của định hướng giáo dục "Trải nghiệm để trưởng thành" của FPT Schools. Trong đó, hệ thống không chỉ giảng dạy STEM, AI và Robotics như môn học riêng lẻ, mà còn tích hợp thành công cụ, lồng ghép trong hoạt động trải nghiệm, cuộc thi uy tín, giúp người học khám phá bản thân, thế giới. Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn và đồng hành. Đồng thời, giáo dục STEM tại đây được triển khai theo lộ trình dài hạn, thể hiện qua việc học sinh từ tiểu học đến THPT tại nhiều địa phương khác nhau có thể tham gia và đạt giải quốc tế.

Nhật Lệ