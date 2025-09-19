Học sinh đạp xe ngã trước đầu ôtô

Hà NộiCậu bé đi xe đạp loạng choạng ngã ngay trước đầu ôtô hôm 18/9 tại Nghĩa Đô.

Đi xe đạp thả hai tay, học sinh ngã trước đầu ôtô Video: Tiến Dũng

Tình huống giao thông: Điều khiển xe đạp trong khi hai tay thả lỏng, không cầm tay lái, cậu học sinh vô tư di chuyển trên phố đông. Đến sát nút giao, dù đã chủ động cầm tay lái, cậu bé vẫn loạng choạng ngã lăn ra trước đầu ôtô gắn camera hành trình. May mắn ôtô đi chậm nên sau va chạm cậu bé có thể tự đứng dậy dắt xe đạp vào lề đường.

Kỹ năng lái xe: Học sinh đi xe đạp thả hai tay không tập trung quan sát dẫn đến mất kiểm soát rồi ngã vào đầu ôtô là tình huống rất nguy hiểm, vừa đe dọa tính mạng học sinh, vừa gây rủi ro cho người lái ôtô. Với người lái xe, nếu gặp tình huống này, nên chủ động né xa hoặc có tín hiệu còi để cảnh báo khi tới những đoạn đường đông, có thể gây nguy hiểm.

Nguyên Vũ