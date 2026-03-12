Học sinh Đăk Lăk nhận học bổng, trang thiết bị từ Unicity Việt Nam

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam vừa hỗ trợ cơ sở vật chất, trao học bổng, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho Trường Tiểu học Phú Thứ và Trường THCS Phạm Đình Quy.

Chương trình cộng đồng diễn ra trong hai ngày 7-8/3, thuộc khuôn khổ các hoạt động trách nhiệm xã hội của Unicity, triển khai thông qua Quỹ Make Life Better Foundation.

Theo đó, ngày 7/3, tại Trường Tiểu học Phú Thứ (xã Tây Hòa), đoàn Unicity Việt Nam trao tặng 70 bộ bàn ghế, 8 bộ máy vi tính và một tivi hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong lớp học.

Nhà phân phối cấp cao đại diện Unicity trao tặng 70 bộ bàn ghế, một tivi, 8 bộ máy tính tại trường Tiểu học Phú Thứ (xã Tây Hòa, Đăk Lăk). Ảnh: Unicity Việt Nam

Ngày 8/3, đoàn thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại Trường THCS Phạm Đình Quy (Thôn Xuân Thạnh 2, xã Tây Hòa). Đồng thời, đơn vị cùng hơn 50 nhà phân phối và nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động gồm cuộc thi hùng biện và các trò chơi team building với quy mô hơn 800 người tham dự. Các hoạt động này tạo sân chơi rèn luyện kỹ năng tư duy trình bày và phản biện, đồng thời khuyến khích tinh thần học tập, tự tin giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng ứng xử trước công chúng.

10 đội thi hùng biện tại trường THCS Phạm Đình Quy (xã Tây Hòa, Đăk Lăk). Ảnh: Unicity Việt Nam

Sau cuộc thi hùng biện, hoạt động teambuilding với các trò chơi như 5 người 6 chân, nhảy bao bố, kéo co cũng được toàn bộ học sinh trường Phạm Đình Quy hưởng ứng với nhiều đội chơi, thể hiện tinh thần đồng đội và sức mạnh tập thể.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm thực tế góp phần giáo dục kỹ năng sống, công ty còn tặng nhà trường 60 bộ bàn ghế dành cho học sinh cấp 2 và trao 16 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Qua cuộc thi, đại diện nhà trường cũng như lãnh đạo Unicity và các nhà phân phối đánh giá cao các hoạt động cũng như tinh thần tích cực của học sinh trường THCS Phạm Đình Quy.

Phát biểu tại chương trình, bà Mai Thị Ngọc Lan, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, Unicity Marketing Việt Nam đánh giá cao khả năng thuyết trình cũng như tư duy mạch lạc rõ ràng của các em học sinh.

Theo bà, các chương trình CSR của công ty không đơn thuần cho đi mà cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn thông qua việc khơi dậy và nuôi dưỡng những ước mơ của thế hệ tương lai. "Thông qua những hoạt động như thế này, chúng tôi mong muốn sẽ truyền tải cho các con sự tự tin, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những người tử tế, có ích cho xã hội", bà Lan nói.

Hoạt động trò chơi dân gian tại THCS Phạm Đình Quy, xã Tây Hòa, Đăk Lăk. Ảnh: Unicity Việt Nam

Quỹ Make Life Better Foundation được Tập đoàn Unicity thành lập năm 2004 nhằm triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội trên toàn cầu. Tại Việt Nam, chương trình hỗ trợ trang thiết bị học tập, học bổng và sân chơi cho học sinh tại hai trường ở Đăk Lăk là một trong những chương trình cộng đồng và được tổ chức thường niên. "Thời gian tới, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng các hoạt động CSR, hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động và phát triển cộng đồng tại nhiều địa phương", bà Mai Lan cho biết.

Đại diện Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và các thầy cô trường THCS Phạm Đình Quy (xã Tây Hòa, Đăk Lăk). Ảnh: Unicity Việt Nam

Cũng tại sự kiện, đại diện một nhà phân phối Unicity tham dự sự kiện chia sẻ: "Với nhà phân phối, đây không chỉ là sự kiện cộng đồng mà còn là trách nhiệm cùng doanh nghiệp góp phần lan tỏa giá trị tích cực tới xã hội".

Thông qua chương trình lần này, đại diện hai trường tại Đăk Lăk cho biết sự đồng hành của Unicity và các nhà phân phối góp phần tạo thêm nguồn lực để nhà trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

Thế Đan