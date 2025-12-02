Học sinh có thể làm bài tập trên sách giáo khoa điện tử

Sách giáo khoa điện tử sẽ có tính năng tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú; cho học sinh tương tác cơ bản thông qua các bài tập chọn đáp án, kéo thả, nghe lặp lại và nhập văn bản...

Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 2/12 công bố dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa điện tử. Trước đó, các nhà xuất bản đã số hóa sách giáo khoa, song chưa có quy định cụ thể.

Bộ cho biết sách giáo khoa điện tử là chuyển thể từ bản in sang định dạng số, đọc, nghe, nhìn. Điều kiện tiên quyết với sách điện tử là đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành, nội dung đúng với sách bản in. Ngoài ra, giao diện sách điện tử phải được tối ưu để dùng trên cả máy tính, điện thoại, máy đọc sách; phù hợp với sức khỏe, thị giác của học sinh. Sách không được chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh, gợi ý mua sắm, giới thiệu bên ngoài.

Theo Bộ, sách điện tử có nhiều tính năng công nghệ, như tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú, phóng to, thu nhỏ nội dung; cho phép học sinh thực hiện các tương tác cơ bản (chọn đáp án, kéo thả, nghe lặp lại, nhập văn bản...).

Đồng thời, sách có khả năng liên kết với hệ thống quản lý học tập (Learning Management System) theo các tiêu chuẩn phổ biến, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thực tế ảo (VR)... Học sinh có thể dùng trực tuyến hoặc tải về khi không có kết nối Internet.

Khi sách bản in được chỉnh sửa, cập nhật, sách điện tử được điều chỉnh theo.

Học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức trong một tiết học tháng 9/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa điện tử gồm các nhà khoa học, quản lý giáo dục, chuyên gia về công nghệ, giáo viên có kinh nghiệm và uy tín, am hiểu công nghệ. Trong đó, tối thiểu 1/3 thành viên hội đồng là giáo viên đang dạy môn tương ứng.

Số thành viên hội đồng phải lẻ, tối thiểu 7. Sách được xếp loại "Đạt" khi có ít nhất 3/4 thành viên đánh giá ở mức này.

Cả nước hiện có khoảng 19 triệu học sinh phổ thông (từ lớp 1 đến 12), tiêu thụ hàng trăm triệu bản in sách giáo khoa hàng năm.

Cuối tháng 11, nhiều đại biểu quốc hội đề xuất xây dựng sách giáo khoa điện tử, nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, cho phép dùng lại nhiều năm và phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục.

Thanh Hằng