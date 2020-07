Học sinh Chu Văn An dự lễ trưởng thành

Gần 1.100 học sinh, phụ huynh và giáo viên các cấp đã có mặt tham dự lễ trưởng thành của 560 học sinh lớp 12, tối 4/7. Buổi lễ nhằm tri ân thầy cô giáo, phụ huynh, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành sau 12 năm đèn sách.

Buổi lễ diễn ra vào năm thứ 110 thành lập trường THPT Chu Văn An (trường Bưởi theo tên gọi xưa), tuy nhiên do tình hình Covid-19 nên thời điểm diễn ra muộn hơn 2 tháng so với những năm trước.