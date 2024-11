Học sinh Chu Văn An dàn dựng tiết mục sân khấu ngợi ca Hà Nội

"Sparkling Chu Văn An - Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An 2024" lần thứ 7 có chủ đề "The Chorus of Inflorescence - Điệp khúc ngàn hoa", hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 116 năm truyền thống trường Bưởi - Chu Văn An. Trong đó, cuộc thi "Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An" nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống quý giá, lâu đời của mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến.