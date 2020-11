Học sinh cầm dao, gậy đuổi đánh nhau trong sân trường

Hà NộiHai học sinh lớp 10 và 11 trường THPT Mỹ Đức C, huyện Mỹ Đức, cầm dao và gậy đuổi đánh nhau trong sân trường khiến một em nhập viện.

Ông Trần Xuân Thuấn, Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Đức C, cho biết hôm 25/11, nhóm học sinh lớp 10 và 11 đã xảy ra mẫu thuẫn và đánh nhau ở bên ngoài, cách trường khoảng 2 km. Sau khi nhận tin, trường đã báo công an.

Khoảng 9h ngày 26/11, trong giờ ra chơi tiết 2, các học sinh tiếp tục đuổi đánh nhau trong sân trường. "Một em cầm dao, em khác thì cầm gậy sắt đuổi đánh nhau khiến một học sinh lớp 11 bị trầy môi, mẻ răng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã ngăn chặn và mời học sinh, gia đình đến làm việc", ông Thuấn nói.

Trường THPT Mỹ Đức C, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Đoàn trường THPT Mỹ Đức C

Học sinh bị thương được gia đình đưa đi bệnh viện kiểm tra, các em còn lại sức khỏe bình thường. Ông Thuấn thông tin thêm, các học sinh này chưa từng gây gổ hay đánh nhau, không phải học sinh ngỗ nghịch.

Chiều 30/11, công an xã Đốc Tín mời các gia đình liên quan đến hòa giải, mong muốn sự việc ổn thỏa để học sinh tập trung học tập. Nếu các bên không thống nhất, công an xã sẽ báo cáo sự việc lên Công an huyện Mỹ Đức để giải quyết.

"Chúng tôi cũng muốn các gia đình tìm được tiếng nói chung để học sinh quay trở lại học tập. Nhà trường cũng sẽ phối hợp tích cực với các gia đình để có thể giáo dục và rèn luyện học sinh tốt nhất", ông Thuấn cho hay.

Thanh Hằng