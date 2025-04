Học sinh Ams giành ngôi Á quân giải đấu Robotics hàng đầu thế giới

Đội GreenAms của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams) là Á quân FIRST Tech Challenge 2025 - giải đấu thu hút hơn 9.000 đội khắp thế giới.

Kết quả cuộc thi được thông báo rạng sáng 20/4. Cùng với giải Á quân thế giới, GreenAms còn vô địch bảng Edison.

"Học sinh Việt tham gia được giải đấu đã là quý rồi, mà còn giành được hai giải như này là ngoài sức tưởng tượng", kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, thành viên Liên minh STEAM, đánh giá.

Đội tuyển GreenAms tại cuộc thi FIRST Tech Challenge quốc tế 2025. Ảnh: Fanpage nhà trường

FIRST Tech Challenge (FTC) được tổ chức lần đầu năm 2006. Đây là một trong những cuộc thi robot có quy mô lớn nhất thế giới, dành cho học sinh 13-18 tuổi, do tổ chức phi lợi nhuận FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) khởi xướng.

Để vào vòng quốc tế ở Texas, Mỹ, GreenAms đạt giải Winning Alliance Captain (vô địch) và Design Award (giải thiết kế) tại Vietnam Championship - vòng quốc gia do trường Đại học FPT tổ chức.

Theo ông Sơn, khoảng 9.000 đội tuyển tham dự các vòng loại bang (ở Mỹ) và các nước khác. Đây là năm thứ hai Việt Nam có đại diện ở vòng quốc tế ở cuộc thi này.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 16 đến 19/4 với 256 đội, được chia về 4 bảng, tên là Jemison, Franklin, Edison và Ochoa. Đội GreenAms với 15 học sinh ở bảng Edison. Các đội thi phải lập trình và điều khiển robot tự hành di chuyển trên sân đấu, thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu, như nhặt các khối hình hộp chữ nhật, rồi thả hộp hoặc leo xà. Sàn đấu có kích thước mỗi chiều 3-5m, robot mỗi chiều không vượt quá 50cm, nặng chừng 10 kg.

Ở mỗi bảng có 64 đội, chọn ra 24 đội sau các trận đấu. Số này sẽ được chia về 8 liên minh (mỗi liên minh ba đội) để tiếp tục tìm ra liên minh vô địch bảng. Bốn liên minh vô địch sẽ đấu chung kết để tìm ra quán quân cuộc thi. Đội tuyển trường Ams nằm trong liên minh với hai đội tới từ Mỹ và Ấn Độ.

Anh Lê Ngọc Tuấn, người sáng lập tổ chức giáo dục Maker Việt, đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam, cho biết dù mới lần thứ hai tham gia giải đấu này, các đại diện Việt Nam đều thể hiện rất tốt, có những trận thi ấn tượng. Ngoài Green Ams, Liên minh của đội Rise And Shine, tại bảng Franklin, thắng 6/10 trận, xếp hạng 25/64.

Năm 2023, học sinh Việt Nam từng vô địch một giải đấu khác của FIRST - First Global Challenge (FGC). Giải đấu này quy tụ đội tuyển quốc gia từ 190 nước và vùng lãnh thổ. Còn FTC dành cho các đội tuyển ở cấp câu lạc bộ, kích thước sàn đấu và robot nhỏ hơn.

Thanh Hằng