Học sinh 6 tỉnh thành thi kỹ năng an toàn giao thông

60 học sinh tiểu học từ 6 tỉnh thành tham gia chương trình giao lưu kỹ năng an toàn giao thông do Toyota Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, ngày 21/3.

Sự kiện diễn ra tại Cung thể thao thuộc Khu Liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh, thu hút sự theo dõi và tham gia cổ vũ của gần 1.000 học sinh trên địa bàn. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên giữa Toyota Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự đồng hành chiến lược từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Năm nay, chương trình có sự tham gia tranh tài của 60 học sinh, được chia thành 6 đội đại diện cho các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Cà Mau. Mục tiêu của chương trình là tạo ra một không gian giao lưu, nơi các em học sinh có thể đóng vai trò như những "đại sứ giao thông" nhỏ tuổi, góp phần lan tỏa thông điệp an toàn đến cộng đồng xung quanh.

Học sinh giao lưu cùng ban tổ chức tại chương trình. Ảnh: Toyota Việt Nam

Thay vì áp dụng các bài kiểm tra lý thuyết truyền thống vốn khô khan, ban tổ chức thiết kế nội dung giao lưu theo phương pháp giáo dục hiện đại, chú trọng trải nghiệm thực tế. Các đội thi trải qua hai phần nội dung chính, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức, thể lực và kỹ năng làm việc nhóm. Ở phần trình diễn tiểu phẩm, học sinh vận dụng khả năng sáng tạo để lồng ghép các tình huống giao thông thực tế vào kịch bản. Qua các vở diễn tự xây dựng, những bài học cơ bản như cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, quan sát an toàn khi băng qua đường hay tuân thủ hệ thống tín hiệu đèn giao thông được truyền tải tự nhiên, trực quan. Tiếp đó, phần thi trò chơi vận động và trí tuệ gồm các thử thách như chạy tiếp sức và giải mã ô chữ. Tại đây, các em phải vận dụng sự nhanh nhẹn cùng trí nhớ về luật lệ giao thông để hoàn thành nhiệm vụ.

Học sinh trình diễn tiểu phẩm tình huống giao thông thực tế. Ảnh: Toyota Việt Nam

"Thông qua các hoạt động tương tác này, học sinh không chỉ ghi nhớ tốt hơn hệ thống biển báo hay quy tắc đường bộ, còn có cơ hội rèn luyện tinh thần đồng đội, sự gắn kết và xây dựng phong thái tự tin khi thuyết trình trước đám đông. Đây đều là những kỹ năng mềm cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ", đại diện Toyota cho biết.

Khép lại ngày hội giao lưu, ban tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Đại diện Toyota Việt Nam vinh danh và trao tặng ba mô hình đảo giao thông an toàn cho ba đội đến từ Phú Thọ, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Đây là những phần thưởng mang tính ứng dụng cao, được sử dụng làm giáo cụ trực quan sinh động tại các nhà trường. Với trang bị này, giáo viên tại địa phương sẽ có thêm công cụ hỗ trợ để tổ chức các tiết học về an toàn giao thông hiệu quả hơn.

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội thi xuất sắc. Ảnh: Toyota Việt Nam

Hoạt động giao lưu tại Quảng Ninh nằm trong chuỗi chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông" được triển khai suốt 20 năm. Chương trình nhận được đánh giá tích cực từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các nhà trường trong việc hỗ trợ công tác giảng dạy. Cùng mảng giáo dục học đường, doanh nghiệp hiện vẫn duy trì hệ sinh thái các hoạt động trách nhiệm xã hội đa dạng. Cụ thể, hãng tiếp tục triển khai cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam, chương trình "Người bạn đường", các chiến dịch bảo vệ hệ sinh thái môi trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp ôtô, cũng như đóng góp vào văn hóa xã hội thông qua chương trình Hòa nhạc Toyota và Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)